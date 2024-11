Claudio Vivas quedaría fuera de la Selección de Costa Rica sin importar lo que pase en Panamá

Claudio Vivas estaría muy cerca de finalizar su ciclo con la Selección de Costa Rica (Rafael Pacheco Granados)

Claudio Vivas no convenció a nadie como técnico de la Selección de Costa Rica, convenció a pocos como director de Selecciones Nacionales y sus días en la Fedefútbol estarían contados.

La Teja sabe que es prácticamente un hecho que pase lo que pase en Panamá, el argentino no seguirá en el banquillo de la Sele y de feria es posible que quede afuera del todo, dado que su contrato con la Federación acaba el 31 de diciembre y no hay señales de renovación.

Diversos pecados que cometió Vivas es lo que hoy lo tienen casi con un pie afuera del Proyecto Gol, llegó como director deportivo en diciembre del 2022 y luego pasó a ser entrenador interino dos veces, dejando un poco de lado su función principal por ponerse otro saco que no le quedó.

Junto a Marvin Solano, autor de La Gambeta en La Teja y campeón con el Herediano en el 2013 destacamos esas pifias en orden cronólogico que tienen a Vivas en una posición complicada para continuar en la Fede.

Fracaso con su cuñado Cristian Vella en la sub-20

Rodolfo Villalobos fue el encargado de contratar a Claudio Vivas y su cuñado Cristian Vella. Foto: Prensa Fedefútbol

Vivas nombró a su cuñado Cristian Vella, como técnico de la Selección sub-20 de Costa Rica en diciembre del 2023 sin ningún tipo de experiencia a nivel de selecciones y con un currículo corto en términos generales.

En el premundial de México en julio del 2024 el equipo fracasó no solo porque no consiguió la clasificación, sino porque por poco Vella casi se da de golpes en el último encuentro ante México. Tras el certamen lo que hizo Vivas fue pasarlo como su asistente a la Selección mayor.

“Hace un torneo muy malo, demostrando que no tenía los méritos ni la experiencia, todos los entrenadores ticos que pasaron por la selección cuando fracasaron en juveniles quedaron fuera y a este más bien se le premió siendo asistente de la selección mayor”, dijo Marvin.

Vivas se puso de técnico en lugar de ir a buscar uno

Cuando Gustavo Alfaro se fue, Claudio Vivas se puso en su puesto en lugar de ir a buscar a un entrenador. (Rafael Pacheco Granados)

Cuando en agosto se confirmó que Gustavo Alfaro dejó la Selección de Costa Rica, la decisión de Vivas fue ponerse él como técnico interino en lugar de ir a buscar un nuevo entrenador, lo que se pensó era un interinato de dos partidos, lleva seis y pensando en la posibilidad que se quedara permanente.

“Eso fue otro error, con la selección no puedes tener un entrenador interino que dependiendo de algunos resultados decides si se queda o no, él se trajo para un puesto que además es débil en Costa Rica como suelen ser estos.

“Vamos a hacer claros, ¿Quién lo evalúa a él? ¿Cuál selección a nivel mayor ha dirigido Claudio Vivas? Acá lo que pasó es que vio su oportunidad de hacerlo, llegar a un mundial y se la quiso jugar a ver cómo le iba, eso también es un error de la Federación”, explicó Solano.

Poner jóvenes por ponerlos y casarse con algunos

Claudio Vivas se ha casado con jugadores que no han mostrado el rendimiento para estar en la Selección de Costa Rica o ser titulares. (Rafael Pacheco Granados)

Un detalle que para Marvin es importante es que en el recambio generacional que se plantea hacer en Costa Rica se ha casado con jugadores que su principal mérito es “ser jóvenes”, sin importar si su rendimiento es bueno o no.

“El principal requisito para estar en la Selección tiene que ser tener calidad, pero él se casó con un grupo que se quedan y juegan sobre cualquier circunstancia entonces no hay competencia ni externa ni interna, se han casado demasiado con esa idea.

“Por decirte un nombre que lo creo, Celso Borges serviría mucho más aún con la edad que tiene que algunos muchachos jóvenes que ha puesto y no terminan de pegar ni convencer, que no funcionan. Otro ejemplo, tiene a jugadores como Rashir Parkins y Adrián Chévez que han venido jugando bien en su equipo y no les da la oportunidad cuando han demostrado que tienen calidad. La escogencia muchas veces no ha sido la mejor”.

Vivas no tiene claridad en su idea de juego

La idea de juego de Claudio Vivas no ha calado en la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Un pecado más es que Vivas no tiene claridad en su idea de juego, tras cinco meses en el cargo y seis partidos no se le nota a qué juega ni tampoco hasta con rivales inferiores se ve bien.

“Durante los partidos no tiene variantes, no tiene reacción, los cambios que hace son puesto por puesto, para mí el defecto más grande es que un equipo que no hace cuatro pases seguidos, que no evoluciona ni tiene una idea. Costa Rica aún contra los rivales más malos, equipo del 140 en el ranquin (de FIFA) para arriba, no es protagonista con el balón, no tiene capacidad de salir.

“Se equivoca en poner jugadores en puestos que no son los de ellos y no rinden mejor. En un partido en casa, que se supone que usted tiene que proponer y atacar mucho por las bandas, desde la salida lo hace con cuatro centrales, no tiene salida”.

A miembros del Comité Ejecutivo no les gusta lo que hace Vivas

A miembros del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol como Leonardo Vargas no le convence el trabajo de Claudio Vivas. (Rafael Pacheco Granados)

Finalmente, el quinto pecado es que nunca logró conquistar del todo a muchos miembros a lo interno del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol que no confían en su trabajo. Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, es uno de ellos y lo dijo públicamente.

“En dos partidos se juega el puesto. Creo que si fracasa, sería un motivo para que no continúe, lo digo a nivel personal y, si no, también debería entrar en evaluación, es ver lo que ha pasado en los dos años, es un tema que tenemos en diciembre, es un buen profesional, pero no me ha convencido su trabajo”, dijo don Leo hace quince días. Más claro imposible.