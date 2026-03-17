Deportes

Club de legionario tico confirmó regreso de jugador a la Selección Nacional

El futbolista no vestía la camisa de la Selección Nacional, desde noviembre del 2023

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El club de un legionario tico confirmó el regreso de un jugador a la Selección Nacional.

Este martes, el LNZ Cherkasy de Ucrania informó que el delantero Jewison Bennette fue tomado en cuenta por el técnico Fernando “Bocha” Batista para los juegos amistosos contra Jordania e Irán, programados para finales de marzo.

En sus redes sociales, el equipo compartió una imagen de Jewi y la confirmación de que volverá a la Tricolor.

Jewison Bennette
Jewison Bennette volverá a la Selección Nacional. Foto: tomada del LNZ Cherkasy. (Foto: tomada del LNZ Cherkasy. /Foto: tomada del LNZ Cherkasy.)

Jewison Bennette en la Sele

Bennette tiene 21 años y desde noviembre del 2023 no juega con la Mayor.

El extécnico Luis Fernando Suárez fue quien reconoció en Jewison un talento en la zona alta y lo llevó a la Sele y sumó minutos en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Costa Rica enfrentará a Jordania el 27 de marzo y a Irán el 30 de marzo, en Antalya, Turquía.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Jewison BennetteSelección NacionalLNZ Cherkasy
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.