Club de legionario tico confirmó regreso de jugador a la Selección Nacional

El club de un legionario tico confirmó el regreso de un jugador a la Selección Nacional.

Este martes, el LNZ Cherkasy de Ucrania informó que el delantero Jewison Bennette fue tomado en cuenta por el técnico Fernando “Bocha” Batista para los juegos amistosos contra Jordania e Irán, programados para finales de marzo.

En sus redes sociales, el equipo compartió una imagen de Jewi y la confirmación de que volverá a la Tricolor.

Jewison Bennette volverá a la Selección Nacional. Foto: tomada del LNZ Cherkasy. (Foto: tomada del LNZ Cherkasy. /Foto: tomada del LNZ Cherkasy.)

Jewison Bennette en la Sele

Bennette tiene 21 años y desde noviembre del 2023 no juega con la Mayor.

El extécnico Luis Fernando Suárez fue quien reconoció en Jewison un talento en la zona alta y lo llevó a la Sele y sumó minutos en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Costa Rica enfrentará a Jordania el 27 de marzo y a Irán el 30 de marzo, en Antalya, Turquía.