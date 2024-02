Comentarista de ESPN nombra por equivocación a Alajuelense en derrota del América en Nicaragua

Ricardo Peláez es uno de comentaristas más reconocidos de ESPN. Foto: Instagram.

Los panelistas del programa Fútbol Picante de ESPN agarraron de piñata al Club América tras perder 2-1 en Nicaragua ante el Real Estelí, por la Copa de Campeones de la Concacaf, pero uno de los comentarista nombró por error a Liga Deportiva Alajuelense.

Ricardo Peláez, uno de los principales rostros del programa, mencionó a los manudos como argumento para decir que sí cree que los americanistas le darán vuelta a la serie, solo que al que debió citar era a otro equipo nacional, al Herediano.

“Te iba a recordar, un día contra Alajuelense sucedieron muchas cosas violentas en el partido, que se perdió 3-0 en la ida y a los 20 minutos del juego de vuelta íbamos ganando 4-0.

LEA MÁS: Esto dicen los medios de Nicaragua por la victoria del Real Estelí ante el América de México

“O sea, se le va a dar vuelta, no tengo la menor duda, pero como decía Roberto (Gómez Junco, otro comentarista del programa), la idea futbolística con tres o cuatro cambios no debe cambiar, América es un equipo agobiante, pero en este juego no se vio, su funcionamiento fue muy malo”, comentó.

El partido que citó Peláez en verdad fue el que jugó Herediano contra los aztecas en la edición del 2015, en la semifinales de la Liga de Campeones, en la ida el Team goleó 3-0, pero en la vuelta los golearon 6-0.

Al menos Peláez pegó que era un equipo tico.