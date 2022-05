Comerciantes porteños están listos para hacer su agosto gracias a la final de la Liga de Ascenso

Rafael Díaz se colocará a las afueras del estadio Lito Pérez para vender sus perros calientes de 23 centímetros. Cortesía.

La mesa está servida y los comerciantes porteños están listos para atender a la gran cantidad de aficionados que asistirán al juego entre Puntarenas y Carmelita, en la serie de ida de la final de la Liga de Ascenso.

El juego será a las 7 p.m. en el estadio Lito Pérez y los comerciantes de la zona cruzan los dedos para que las ventas sean un éxito y les entre buena platica.

Rafael Díaz está preparado para deleitar a los aficionados con los perros calientes que vende en su puesto llamado Morocho Hot Dogs. Su producto es bien recibido en el Puerto, al ser un alimento poco tradicional de la zona.

“Me especializo en vender perros calientes de 23 centímetros y los vendemos a las afueras del estadio. Tengo un carrito de esos tipo americanos, el cual es muy atractivo y gracias a Dios me va muy bien con la venta del producto que es innovador”, comentó.

Rafa llegará al desde el mediodía a las afueras del estadio Lito Pérez.

“Primero esperamos que no llueva y llevo mi cocinita para calentar los panes y las salchichas y una persona me ayuda con la manipulación del dinero. Generalmente es mi mamá, doña Lilliam, quien me ayuda con esa tarea”, manifestó.

Díaz contó que el perro sencillo cuesta ¢2.000 y le puede agregar salsas, repollo y algún otro producto como jalapeños. Pero si se desea mandar fuerte puede comprar el que llaman La bomba, que le saldrá en ¢2.500 y que tiene repollo, mermelada de piña, cebolla, zanahoria, pepinillo, jalapeños y papas trituradas.

“La expectativa es vender cien perros o más, sé que llegarán más de 3 mil personas al estadio, pero cerca hay mucho comercio, pero afortunadamente la gente apoya mi negocio”, aseguró.

Jean Dávila ofrecerá su plato estrella a los porteños: el ceviche de piangua. Cortesía.

Delicioso ceviche

Desde hace 4 años, Jean Dávila se dedica a la venta de ceviches en su negocito llamado J’DMAR, en El Roble de Puntarenas.

El sábado se movilizará a los alrededores del Lito Pérez para que los aficionados degusten semejantes manjares.

“Vendemos ceviche de pescado, mixto, de piangua, que es infaltable y el bomba, que es una combinación de piangua, camarón y pescado. Lo ofrecemos con plátano sancochado y con las salsitas”, comentó.

Dávila llegará a eso de las 3 de la tarde a las cercanías del estadio, con su esposa Mar Jiménez, quien le ayuda con la venta.

“En partidos pasados nos ha ido bien, sabemos que habrá un llenazo en el estadio y esperamos que haya buenas ventas.

“Los precios de los ceviches van entre los ¢2 mil y ¢3 mil”, afirmó.

Los jugadores del Puntarenas FC disfrutaron hace unos días de las hamburguesas de Jossie y su pareja. Cortesía.

Jossie Cerdas y su pareja, Jennifer Quirós tienen una venta de hamburguesas, llamada Burgers J&J, que se ubica sobre la carretera principal de Los Almendros, en Barranca de Puntarenas.

El sábado habría sido un día ideal para ellos, pues fijo venderían un montón, pero dejaron de lado la plata por una razón muy especial: apoyar al Puerto y sobre todo a Daniel Quirós, delantero del PFC y hermano de Jennifer.

“Pensamos en abrir porque sabemos que haríamos buenas ventas, pero por el cariño a la familia dejamos la plata de lado. Hace unos días los jugadores del PFC vinieron a comerse una hamburguesa y ahí les mostramos nuestro apoyo y esperamos que los comerciantes tengan un buen día mañana”, manifestó Jossie.