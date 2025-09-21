Deportes

¿Cometió penal Kevin Briceño sobre Erick “Cubo” Torres en el Cartaginés vs Sporting?

Una jugada polémica se presentó en el Cartaginés ante Sporting

Por Henry Bejarano Matarrita

Corría el minuto 75 cuando el portero Kevin Briceño salió por un balón y se llevó en banda a Erick “Cubo” Torres, en un ataque del Sporting.

Henry Bejarano
Henry Bejarano dijo que no fue penal. (Archivo./Archivo)

Marianela Araya fue llamada al VAR, en el juego que en ese momento ganaba el Cartaginés 1 a 0 y hubo zozobra en el Fello Meza.

No obstante, pese a que la jugada fue revisada por el VAR, la decisión tomada por la juez no se modificó, no fue penal.

La decisión coincide con lo que nos dijo Henry Bejarano.

“No es penal porque no le sujeta con las manos el botín, o el pie, no da para una sanción”, explicó.

Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

