Mauro Quiroga no solo seguirá en Cartaginés, también se prepara para un gran cambio

Mauro Quiroga cumple un doble rol en Costa Rica, es jugador del Cartaginés y estudiante de la carrera de entrenador de fútbol de la Federación de Argentina, la cual cursa en línea.

La familia de Mauro Quiroga está en Costa Rica y eso lo ayuda a adaptarse. (Cortesía MQ/Cortesía MQ)

El che llamó la atención en el torneo pasado por ser el referente en el ataque del Cartaginés, como un típico 9.

De 1,91 metros, su estatura es ideal para la táctica fija, pero el técnico Andrés Carevic también lo ha puesto a colaborar en la defensa, cuando hubo tiros libres en contra.

Todo eso lo valora para su crecimiento profesional, porque tiene el privilegio, según sus palabras, de ser jugador y estudiante. Por eso, lo que le diga cualquier técnico es aprendizaje y lo aplicará cuando ejerza.

Con 35 años, tiene claro que seguirá en el fútbol cuando se retire.

“Este año me recibo como entrenador con licencia. El curso dura tres años y este es mi tercer año. Hago el curso en línea”, expresó Mauro, en conversación exclusiva con La Teja.

Mauro Quiroga marcó cinco goles en el torneo. (Cortesía MQ/Cortesía MQ)

“Es importante seguir preparándose, seguir estudiando, tener diferentes opciones, tengo claro que voy a seguir en el fútbol, como entrenador, como directivo, como gerente, como sea, pero mientras decido, sumo todas las posibilidades y ser técnico es una de ellas”, expresó.

Explicó la ventaja de ser futbolista y recibir el curso al mismo tiempo.

“Tengo la posibilidad de que, sin ser entrenador vigente, me pasa una de las mejores cosas, tener la práctica, a la vez que estudio. Escucho a los entrenadores, miro cómo piensa cada uno y lo trato de acumular a mi experiencia para luego aplicarlo”, manifestó.

Sigue azul

Mauro despejó todas las dudas; seguirá defendiendo al Cartaginés. Hasta diciembre se le acaba el contrato, pero, además, se siente a gusto en nuestro país.

“Encontré un gran grupo de trabajo, la adaptación ha sido rápida. El ambiente dentro y fuera de la cancha es saludable y la afición es muy linda, me tratan con mucho respeto, eso es mutuo y, realmente, facilita la adaptación”.

La presencia de su esposa Guadalupe ayuda mucho al delantero argentino. (Cortesía MQ/Cortesía MQ)

Sin lugar a dudas, la presencia de su esposa, Guadalupe, y sus hijos Santino y Julián, han resultado fundamentales para que esté tan a gusto en Costa Rica.

Nos dijo que en estos días irá a la playa, a conocer Guanacaste, y que ya pudo ir, en días anteriores, a playa Blanca, en Puntarenas.

El descanso le vendrá bien, no solo porque se incorporó tarde al equipo el torneo anterior y su pretemporada no fue adecuada, sino para olvidar lo que describe como una eliminación muy dolorosa del Cartaginés en la última jornada del torneo, al perder en casa 2 a 1 ante Sporting.

Estoy cien por ciento comprometido con el Cartaginés, quiero descansar, tomar unas vacaciones y llegar mejor al otro torneo", — Mauro Quiroga, Cartaginés

“Es de lo más doloroso que me ha pasado en el fútbol. El equipo venía fuerte, consolidado, pero nos encontramos un día en el que las cosas no salieron como pretendíamos, contra un rival que nos puso resistencia. No fue nuestro día y, lamentablemente, perdimos el partido más importante”, expresó Mauro.

Dice que Andrés Carevic es muy comunicativo y sencillo en sus indicaciones. (Cortesía MQ/Cortesía MQ)

Pese a todo, su rendimiento individual lo dejó contento, pero no conforme. Sabe que el fútbol es grupal, es de conjunto, y es de esos que si no se logra la meta colectiva, no queda contento del todo.

“Uno no es conformista, uno quiere más. El torneo anterior llegué sin pretemporada, me adapté rápido, pero me costó un poco al principio.

“Ahora, mis expectativas son más altas, porque estoy más adaptado, el equipo estará más consolidado y tengo la posibilidad de hacer la pretemporada completa”, dijo.

Mauro Quiroga dice que Cartaginés puede estar mejor el otro torneo. (Cortesía MQ/Cortesía MQ)

No sería de extrañar que tengamos un Mauro Quiroga más protagonista en el Cartaginés, pero sin duda, con la experiencia de 35 años y un curso a punto de terminar, Mauro Quiroga no solo piensa como delantero. Piensa también como técnico, y desde Costa Rica, empieza a trazar su próximo capítulo en el fútbol.