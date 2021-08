¡Cómo hay plata! Entradas para ver a la Sele se están vendiendo rápido

Aunque muchos ya han comprado su entrada, la venta no ha tenido la velocidad que en otras ocasiones. Rafael Pacheco. Aunque muchos ya han comprado su entrada, la venta no ha tenido la velocidad que en otras ocasiones. Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Aunque la pandemia por el covid-19 ha golpeado económicamente a muchos, hay otros que pueden seguir dándose grandes lujos, prueba de eso es que bastante gente se mandó este sábado a comprar entradas para el juego de la Sele ante México, las cuales cuestan nada más y nada menos que ¢95.000.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) informó que la preventa, que era para tarjetahabientes de Scotiabank, inició este sábado a eso del mediodía y se lanzaron a la venta cerca de 1.600 boletos.

Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, le dijo a La Teja que aún no habían recibido el reporte de la empresa que se encarga de la venta de los tiquetes y por eso no pueden decir si la cosa va rápido o no.

Sin embargo, ingresamos al sitio specialticket.net, para ver cómo se estaba moviendo la venta y vimos que ya en la tarde de este sábado, cuatro de los 23 bloques habilitados ya estaban vendidos.

Araya agregó que después del martes sabrán cuántas entradas quedarán para el público en general que quiera tirarse la mejenga en la Joya de La Sabana.

En encuentros anteriores ante los aztecas, las más de 35 mil entradas se agotaban en cuestión de minutos e, incluso, la página web colapsaba, cosa que no está ocurriendo en este momento, a pesar de que muchos papudos sí tienen su campito reservado.

En burbujas

Ricardo Chacón, administrador del estadio Nacional, explicó que en otros momentos, en el costado oeste del estuche, se podían sentar 9.900 personas.

“La Federación se encargó de asignar los espacios, de forma que cada burbuja respete el espacio correspondiente. En todos los bloques hay filas con burbujas de dos espacios, tres, cuatro y cinco”, afirmó.

Hay que tomar en cuenta que los bloques no se llenan en su totalidad y por eso, aunque ya no hayan entradas en uno en específico, no se puede saber todavía cuántos espacios se habilitaron para esa localidad.

¢95 mil cuesta una entrada para ver a la Sele contra México.

Chacón confía en el éxito de este plan piloto, para que en los estadios del campeonato nacional también se permita el ingreso a aficionados y se pueda incrementar la cantidad de espacios para los siguientes juegos.

“No me preocupaba el precio, porque hay posiblemente una cantidad de personas que pueden acceder a comprar entradas a esos precios, son partidos importantes y generan expectativa”, comentó.

A cada aficionado se le tomará la temperatura y deberá entrar con mascarilla. Foto ilustrativa / ICT. A cada aficionado se le tomará la temperatura y deberá entrar con mascarilla. Foto ilustrativa / ICT.

Todo en orden

Con el fin de evitar aglomeraciones, los ricachones que irán a ver la mejenga tendrán que comerse un gallito antes o después del partido, porque dentro del estadio no habrá venta de comidas.

Con respecto a la aplicación de medidas sanitarias, don Ricardo dijo que están poniéndole para que el estadio sea un espacio seguro para los amantes del fútbol.

“El estadio se abrirá a las 3 p.m. Se entrará por bloques y la salida será por bloques. A cada aficionado se le tomará la temperatura, habrá estaciones de lavado de manos y procuraremos que haya un distanciamiento de 1.8 metros”, Ricardo Chacón, administrador del estadio Nacional.

“Desde hace unos días estamos trabajando para acondicionar las instalaciones de la mejor manera para recibir a los aficionados y que el estadio esté de la mejor manera.

“Esta semana nos hemos dedicado de manera específica a la gradería oeste que es la que se va a usar, todo el tema del acceso, la gramilla. En el sector este también, que se va a usar para las cámaras de tele”, mencionó.

El personal del estadio se redujo a raíz de la pandemia; sin embargo, Chacón agregó que todos los que trabajan en el inmueble están poniendo su granito de arena para que los aficionados se sientan orgullosos de ver el Nacional en buenas condiciones.