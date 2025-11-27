¿Cómo le fue a Jeyland Mitchell como titular en la Europa League ante Panathinaikos?

Jeyland Mitchell fue titular en su partido ante Panathinaikos, en el que el Sturm Graz cayó 2-1 en el marco de la fase de grupos de la UEFA Europa League. El tico solo jugó durante la etapa inicial.

Los griegos se pusieron adelante en el marcador, a los 18 minutos, con un tanto de Karol Swiderski; sin embargo, el conjunto del costarricense lograría emparejar los cartones a los 34 por intermedio de Otar Kiteishvili.

El defensor costaricense vio la cartulina un par de minutos después del tanto del empate tras una infracción cometida por juego peligroso.

Jeyland Mitchell fue titular con el Sturm en la derrota de su equipo ante Panathinaikos. (Sturm/Sturm.)

Mitchell dejó el campo al medio tiempo, ya condicionado por la amonestación, dándole paso a Arjan Malic.

Los locales encontrarían la llave del triunfo por intermedio de Davide Calabria a los 74 minutos, con lo que se llevarían las tres unidades.

El conjunto de Jeyland Mitchell se coloca en la posición número 28 con tan solo cuatro puntos luego de una victoria, un empate y tres caídas en esta fase de clasificación en la Europa League, por lo que de momento están quedando eliminados a falta de tres jornadas.

En este nuevo formato de competencias europeas, los primeros ocho de la tabla acumulada avanzan directo a octavos de final, mientras que del noveno lugar hasta el puesto 24 juegan una llave de dieciseisavos de final, para definir a los rivales de esos primeros clasificados.