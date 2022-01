Comunidad LGBT indignada ante las palabras de Rolando Fonseca

Rolando Fonseca provocó un alboroto con lo que dijo en radio.

La comunidad LGBT reaccionó muy indignada y molesta por las ofensivas declaraciones que dio el exseleccionado de Costa Rica Rolando Fonseca en el programa Teletica Deporte Radio.

Rolando criticó a los jugadores Marcel Hernández y Mariano Torres por la situación que se dio el sábado en el partido entre Saprissa y Cartaginés. Esa noche, Marcel aseguró en radio Columbia que el argentino le dijo “cubano de mierda y muerto de hambre”.

Fonseca, al referirse al asunto expresó: “Yo realmente voy a utilizar las palabras que me decía mi abuela, parecen dos chuchingas. Las chuchingas son las que salen a llorar y Marcel y Mariano tienen que arreglarse.

“Las cosas se quedan en la cancha, ahora el que calla otorga, yo no sé si Mariano saldrá a replicar lo de Marcel o no, si será cierto o no, pero qué difícil cuando dos jugadores chuchingas se ponen a pelear así... no, no, no sean tan maricones, agárrense de una vez y se dan. Pero las dos parecen unas locas”.

Mientras Rolando decía semejante cosa Jorge Martínez y sus compañeros periodistas quienes estaban conectados vía Zoom, Christian Sandoval, Andrés González y Eduardo Castillo estaban muertos de risa. El único que no se rió fue Adrián Méndez.

El comentario se generó tras criticar la acción que se dio el sábado entre Mariano Torres y Marcel Hernández. (JOHN DURAN)

Esas aseveraciones, lógicamente, no cayeron nada bien en la comunidad LGBT.

Marco Castillo, abogado y uno de los activistas más reconocidos, dijo que hay un irrespeto total a la comunidad gay y trans en las declaraciones de Fonseca.

“Es un discurso con un lenguaje absolutamente lleno de desprecio hacia los diversos, no debe ser aceptado. Eso debe tener alguna sanción dentro de las leyes del fútbol porque la falta de respeto es imperdonable”, comentó.

Dijo que la acción que tomó el cubano y el Cartaginés es la correcta y que criticar a Marcel por hacer lo que hizo es ignorancia.

“Lo que le dicen a Marcel también es una barbaridad y no puede justificarse la denuncia que hace el cubano con un lenguaje dirigido en contra de las diversidades sexuales”, añadió.

Jess Márquez, coordinador General del Colectivo Transcendentes, aseguró que las palabras de Fonseca están cargadas de homofobia.

“Lo que dice Fonseca es homofóbico e inaceptable. Decir que porque el jugador cubano coloque una denuncia y que eso lo hace maricón es homofóbico porque está diciendo que todas las personas que resuelven conflictos de forma no violenta son homosexuales y los hace poco hombre. Ese comentario debe darle vergüenza. Eso es denunciable ante el Ministerio de Justicia y Paz”, expresó Jess.

También dijo que incitó a la violencia con esas declaraciones fuera de tono.

“La forma de resolver esos asuntos no son los golpes, ni arreglarlo internamente, lo que hizo el cubano es lo adecuado. Es lo que establece el marco jurídico, más bien, Marcel es un valiente”, añadió.

Además, dijo que ofendió específicamente a los transexuales.

“La expresión ‘par de locas’ es un término homofóbico y se usa para destruir a los hombres homosexuales con rasgos afeminados o a las mujeres trans. Es transfóbico y también inaceptable, dice que se den golpes, es machista, antideportivo. Un discurso terrible”.

Rolando Fonseca chiveó a la comunidad LGTB. (Rafael Pacheco Granados)

José Abraham Bolaños, otro activista, enfatizó que las palabras de Fonseca están llenas de odio homofóbico.

“Es culpa de la normativa en la que fuimos criados, es un comentario machista, insultante, se ve la violencia muy arraigada, la incitación a ella y por supuesto que nos ofende a todos los que pertenecemos a la comunidad”.

“Lo que dice el Rolando es homofóbico e inaceptable, Marcel es un valiente, por denunciar”, — Jess Márquez, activista

Natasha Jiménez, directora de la organización ONG Mulabi, dijo que el discurso de Fonseca es terrible y afecta tres derechos.

“El comentario homofóbico es cuando habla de locas, segundo, cuando se refiere a maricones y chuchingas viola el derecho de la hombría o masculinidad de los dos jugadores y también viola el derecho que tiene Marcel de ejercer su derecho a que se haga justicia con la denuncia”, destacó.

La Teja se comunicó con el director de la emisora de Teletica, Cristian Sandoval, quien aunque escuchó las palabras de Fonseca, dijo que él no tenía que hablar nada, pues quien dio las declaraciones fue Rolando, que lo buscáramos a él.

Le enviamos un mensaje de texto al exjugador para que se refiriera a la reacción de la comunidad lesionada.

El exjugador se limitó a decir que daría una disculpa este miércoles en el mismo programa, Teletica Deporte Radio, que se transmite a las 9 de la mañana la 91.5 FM.

