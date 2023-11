Con “pedradas, filazos y fuego”, Ricardo Chacón le respondió al gerente del Deportivo Saprissa

Ricardo Chacón, gerente de Alajuelense, le respondió con todo a Gustavo Chinchilla (Rafael Pacheco Granados)

El gerente de la Liga Deportiva Alajuelense, Ricardo Chacón, le respondió con “pedradas, filazos y fuego” a don Gustavo Chinchilla, gerente del Deportivo Saprissa.

El directivo manudo le dio una entrevista al programa de radio Monumental 120 minutos, donde se refirió a las declaraciones que dio Chinchilla sobre los dirigentes que se quejan y justifican una derrota.

Chacón, quien siempre se ha caracterizado por ser todo un caballero y muy ecuánime a la hora de hablar, no escondió su tono, hasta un poco despectivo al hablar de su colega y dejó muy claro que no le interesa lo que él tenga que decir.

“Respeto mucho la opinión de él, nunca justifiqué el resultado, dije que Saprissa había ganado bien, pero cuando un equipo gana es muy fácil hablar, creo que don Gustavo está desubicado porque esta misma semana habló de la sanción a Arriola ( asistente) y de que nos sancionaran el estadio, entonces yo creo que eso que dice no se lo cree ni él, tal vez los aficionados de Saprissa sí, pero debería de ser un poquito más correcto con lo que dice”.

“No me interesa lo que don Gustavo haya comentado, yo entiendo que él está defendiendo a su club, al igual que yo defiendo a mi club, le repito que la expulsión ( de Alexis Gamboa) condicionó el partido, pero Saprissa ganó bien, qué lástima que él solo haya escuchado una parte. Ahí seguiremos discutiendo porque se viene el clásico de la Copa y ahí sí voy a hablar más”, comentó.

Chacón fue más allá y le tiró a Saprissa por presentar recursos y apelaciones a la Unafut. De hecho, don Ricardo se refirió a una queja que presentó el club morado el torneo anterior cuando algunos de sus jugadores fueron agredidos por aficionados en el estadio Morera Soto y le bajó el piso completamente a esas agresiones.

“No vale la pena, somos equipos grandes y no deberíamos estar en esas condiciones, no debería estar Saprissa presentando recursos por todo, por si vuelven a ver a un jugador ahí cuando van bajando ( de la gradería)”, dijo.

El gerente rojinegro agregó que las declaraciones de Chinchilla no le parecen adecuadas.

“Quejarse es parte del negocio en el que estamos, me parece poco elegante de parte de Gustavo referirse en esos términos, no vale la pena seguir hablando de ese clásico”.

El manudo quiso hacer sentir mal a los morados porque aclaró más de una vez que ellos no tienen tiempo porque a diferencia de Saprissa, si continúan en competencia en la Liga Centroamericana.

“Vienen eventos importantes, la final de Copa y eventos en los que nosotros sí estamos, por ejemplo el torneo Centroamericano, nosotros nos enfocamos en eso y no en mandar indirectas. Son declaraciones desafortunadas de don Gustavo, yo no me voy a poner al nivel de él porque aquí tenemos mucho trabajo con tres torneos, posiblemente él esté solo en dos torneos y tenga un poquito más de tiempo”, agregó.

Chacón durante la conversación que duró casi media hora, incluso tiró que él sí jugó fútbol a diferencia del gerente morado y por eso entiende mejor lo que pasa en la cancha.

“Lo vemos como parte del juego, no nos interesa lo que él o algún dirigente de Saprissa quiera decir, a nosotros nos respalda no la billetera, sino una gran afición que llena este estadio y compra miles de camisas, hubo unos días en que nos quedamos sin camisetas porque el aficionado sí siente y sí está identificado con el ADN de este club. Uno entiende que los que los rivales quieran desestabilizar”, afirmó don Ricardo, quien señaló, a pesar de los filazos que la relación con Saprissa es buena.

“No pasa nada, no nos interesa en lo más mínimo lo que digan. ¿A quién le importa lo que digan en Saprissa? Nosotros estamos enfocados en lo que queremos y en los objetivos que tenemos, por supuesto que cuando tengamos que salir a hablar lo vamos a hacer”, agregó.