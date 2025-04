Con solo 10 años, Maríapaula Rocha la rompe en el taekwondo con medalla de oro para Costa Rica y va por más

Maríapaula Rocha es una niña de 10 años, que practica taekwondo y a su corta edad tiene decenas de medallas de oro. Cortesía Carolina Espinoza, madre de la menor. ( Cortesía Carolina Espinoza, madre de la menor. /Cortesía Carolina Espinoza, madre de la menor.)

Maríapaula Rocha tiene 10 años y gracias a su disciplina y pasión por el taekwondo, tiene en su casa más de 30 medallas de oro, conseguidas en competencias nacionales e internacionales.

La niña, vecina del INVU Las Cañas, en Alajuela comenzó a practicar este deporte a los 4 años, por invitación de un primo y desde la primera vez quedó encantada por la adrenalina que sentía al estar en el dojang (espacio donde se practica el taekwondo). Gracias a una tía y al apoyo de sus papás, Maríapaula ha forjado una disciplina envidiable y esa es la clave del éxito de esta chiquita.

Rocha compite en la categoría “poomsae”, que quiere decir forma. A diferencia del combate tradicional, en el “poomsae” se hacen combinaciones de movimientos que representan ataques y defensas, los cuales se ejecutan en un orden concreto o línea de movimientos. Simulan ataques y defensas contra uno o varios atacantes imaginarios.

De hecho, el año pasado, Maríapaula le dio a Costa Rica la primera medalla de oro en el Panamericano de Taekwondo, que se realizó en Querétaro, México y este año se dejó la presea de plata.

Carolina Espinoza, madre de la menor nos contó la historia de su pequeña, quien es todo un ejemplo para las nuevas generaciones.

Próximos eventos: Maríapaula tiene en su agenda 3 competencias internacionales, en donde irá en busca de nuevas preseas: la Copa Kukiwon Panamericana en junio; la Copa impacto en Nicaragua, que será en agosto y el open G1 que será en setiembre, en República Dominicana.

Disciplina y amor

Cuando Maríapaula estaba más pequeña practicaba ballet, junto a su hermana Britanny, pero no le hacía mucha gracia, pues quería estar más activa.

“Mi sobrino Justin practica taekwondo y él la incentivó, al inicio me daba cierto temor, porque era muy pequeña, pero mi hermana Enoe me motivó y me dijo que me ayudaría a pagar las mensualidades de la academia.

“Desde las primeras clases quedó encantada y me dijo que quería dejar el ballet y ya a los 6 años estaba participando en su primera competencia y no ha parado desde entonces. Practica de lunes a sábado, de 6 p.m. a 9 p.m. en la Academia INVU Las Cañas y le encanta”, destacó.

Su mamita recordó que desde que Maríapaula comenzó a practicar este deporte, veía competencias internacionales y cada año se propone llegar más lejos como deportista y hasta le hizo una promesa a una de sus entrenadoras.

“La profesora Rocío le dijo que iba a llegar muy lejos y ella le prometió llegar a un mundial y llevarla, aunque esté cansada no quiere desistir en ese sueño.

“Ella está en cuarto grado y hay que hacer maromas para conseguirle la materia, ayudarla para que no se atrase en clases, si asiste a competencias fuera del país, y cuando sale de la escuela, el conductor de la buseta nos ayuda a dejarla en la academia”, expresó.

María Paula tiene entre 30 y 40 medallas de oro y 3 medallas de plata, una cantidad nada despreciable para una de su edad. ¿La clave? La disciplina, proponerse metas constantemente y enfocarse en sus objetivos.

“Gracias al deporte, mi hija es una niña muy disciplinada, esto le ha enseñado que se pueden hacer varias cosas a la vez, ella atiende sus obligaciones en la escuela, estudia, hace tareas, va a los entrenamientos y su enfoque siempre es ganar.

“Ella se propone metas cada vez que se acerca una competencia y se enfoca para ganar, a ella le encanta, le apasiona, cuando yo la veo competir me pongo muy nerviosa, pero ella siempre ha tenido fe y aplica una frase en donde le pide a Dios ‘que le dé la fuerza de Goliat, con la sabiduría de David’, es una deportissta de alto rendimiento”, agregó.

En este momento, Maríapaula es cinta roja, tercer kup (grado), ahora deberá cambiar a segundo y primer kup y luego se prepara para obtener la cinta negra.

Pero a esta chiquita no sólo le apasiona el deporte: le encanta bailar y gracias al deporte también ha adquirido habilidades para el baile: participa en eventos a final de año, sobre todo, cuando no hay competencias de taekwondo y usted la verá en el Festival de la Luz o apareciendo en La Matraca.

“La verdad es que yo me siento orgullosa, es todo un ejemplo, ver lo enfocada que es, lo disciplinada y nosotros como papás hacemos lo necesario para que ella pueda competir a nivel nacional e internacional. Cuando tenemos que hacer rifas las hacemos, vendemos tamales, empanadas, con tal de verla feliz, haciendo lo que le gusta”, añadió.