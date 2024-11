Joven fue a los tribunales a contar los horrores que habría vivido al practicar taekwondo

Una joven de 19 años presentó una denuncia contra el presidente de la Federación Costarricense de Taekwondo y un profesor por aparente abuso sexual y psicológico. Fotos: Tomadas de freepik. (Denis Zavhorodnii)

Una joven, exatleta de la Selección Nacional de Taekwondo, presentó una denuncia contra un entrenador de esa disciplina, así como contra el presidente de la Federación Costarricense de Taekwondo (FCT) por los presuntos delitos de violación y corrupción agravada.

El martes anterior, la deportista acudió al Ministerio Público para abrir un proceso judicial, según confirmó la Fiscalía ante una consulta hecha por este medio.

“La Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV), sede Pavas, confirmó que el 19 de noviembre ingresó la denuncia referida, a la cual se le asignó el número de causa 24-000816-1197-PE y se tramita contra dos personas de apellidos Ramírez Monroy y Alvarado Castillo, por el presunto delito de violación”, informó.

La joven, quien en la actualidad tiene 19 años, denunció que los hechos, al parecer, se dieron entre los años 2018 y 2022, cuando era menor de edad. Esta muchacha se incorporó a la selección cuando tenía 12 y casi tres años después comenzaron, aparentemente, a abusar física y sexualmente de ella.

La denunciante practicó taekwondo por 4 años. Fotos tomadas de freepik.

Los supuestos hechos

Según la denuncia, de la cual La Teja tiene copia, esta atletas vivió durante cuatro años en una especie de albergue que tiene la Federación, localizado en Pavas y, cuando recién cumplió los 15 años, no podía desplazarse hasta su casa para lavar su ropa los fines de semana, por lo que Ramírez le habría ofrecido hacerlo en su departamento.

Luego de varias semanas, en diciembre del 2020, al parecer, el instructor le habría robado un beso en ese sitio y, semanas después, se habría dado la primera violación, cuando ella aún no había perdido la virginidad. Según cita la denuncia, cuando se dio ese supuesto primer ataque sexual, la joven tuvo miedo, sintió dolor, pero por temor no dijo nada.

“Me usaba en la propia Federación, con consentimiento de Alvarado, y no se aguantaba. Me buscaba cuando estaba en la cocina, en la sala de reuniones o donde estuviera para satisfacerlo, porque eso fue lo que pasó, nunca llegué a tener un orgasmo con él. Me daba asco, me sentía sucia y por miedo a ser echada, a ser ridiculizada o a que se dijeran cosas de mí, es que soportaba esto”, cita la denuncia.

Sobre Alvarado, la joven relató que el presidente de la Federación, aparentemente, era consciente de los abusos que ella, supuestamente, sufría por parte de su entrenador.

“Además de saber de mis abusos, ha sido una persona que me ha tratado con desprecio. Muchas veces hizo comentarios hirientes de mi cuerpo, me humillaba delante de mis compañeros, no protege a los deportistas y también discrimina por la orientación sexual de los atletas.

“Soy lesbiana y siempre, antes de cada evento, hostigaba a los atletas, y además rechazaba a quienes hablábamos abiertamente de nuestra sexualidad. Se aprovecha de su puesto en la Federación para intimidar, y todo esto me pasó siendo menor de edad. He sufrido depresión, insomnio y recibo atención psicológica”, relató la joven.

La joven denunció que los aparentes abusos comenzaron cuando cumplió los 15 años. Foto ilustrativa. (Shutterstock)

Se defiende

La Teja llamó con Alvarado, presidente de la FCT, y por recomendación de su abogado dijo que no podía referirse al tema; sin embargo, aseguró que nunca supo de una situación de abuso sexual hacia la atleta, pues dice que no lo hubiera permitido.

“No conozco los detalles de la denuncia y por eso no puedo emitir una opinión al respecto, pero le puedo decir que no conozco una situación de abuso, de lo contrario, no lo hubiera permitido”, expresó.

Por otro lado, la Federación Costarricense de Taekwondo publicó un comunicado de prensa, luego de sesionar el miércoles anterior, en el que defendieron al presidente y se pusieron a las órdenes de la Fiscalía.

“Lamentamos toda aquella situación que pudo haber sufrido un integrante de nuestra Federación, pero desde ya es importante dejar claro que la FCT o su presidente, no son o han sido partícipes de delitos de ninguna índole. Reiteramos que la FCT o su presidente no han tenido noticia en el pasado o en el presente, de la comisión de ningún abuso perpetrado por un entrenador de nuestra selección en perjuicio de (nombre de la joven); por el contrario, cuando nos hemos enterado de cualquier situación irregular hemos actuado inmediatamente”.

Este medio, además, intentó comunicarse con el sospechoso de cometer el presunto delito de violación, de apellidos Ramírez Monroy, quien es de nacionalidad mexicana y, actualmente, vive en su país, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

Algunos hechos se habrían dado en las instalaciones de la Federación, que se ubica en Pavas. Captura de pantalla.

Muchas denuncias

La Teja consultó al Comité Olímpico Nacional (CON) sobre esta situación. Una fuente anónima confirmó que al CON habrían llegado 30 denuncias en contra de Alvarado, quien tiene cerca de 10 años en la Federación de Taekwondo.

Henry Núñez, presidente del CON, afirmó que, de momento, no se referirá al tema para no entorpecer el proceso y a lo interno están trabajando para ver cómo se resuelven estas denuncias, junto con instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).