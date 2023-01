Profesor de taekwondo que usa silla de ruedas es una máquina de fabricar medallas

El paraatleta y profesor de taekwondo, Alexander Delgado Sáenz, es muy conocido en los Juegos Deportivos Nacionales porque los deportistas que él prepara casi siempre se suben al podio, o sea, ganan medallas.

Desde los 4 años de edad este entrenador fue diagnosticado con una neuropatía muscular degenerativa, enfermedad que se le agravó ya que en el 2015, siendo Upala una de las sedes de Juegos Nacionales, tuvo una caída muy fuerte que le afectó los meniscos y los ligamentos de las rodillas. Esto, poco a poco, terminó por hacerlo tomar la decisión de usar silla de ruedas.

El profe Alexander entrena a los muchachos de taekwondo del cantón de San Isidro de Heredia. (Cortesía)

No siempre la usó; en su juventud jugó fútbol sala y billar. En el taekwondo, gracias al profesor Álvaro Cascante, comenzó a los 11 años. Tenía algunas limitaciones de movimiento, pero lo trataban como cualquier otro alumno; nadie nunca le regaló nada; de hecho, en los torneos competía con jóvenes que no tenían ningún impedimento.

A los 17 años, el profe Cascante le dijo que lo ocupaba para que diera clases de taekwondo en San Francisco de Heredia (era cinturón verde para aquel entonces), pero él le respondió que nada que ver, que él era el menos indicado, recordándole al profe su limitación física.

“¿Por qué es el menos indicado? ¿A usted se le trata diferente? ¿Sabe usted taekwondo igual que todos o aprendió un taekwondo diferente?” Fueron las preguntas que le hizo el profesor y a partir de ahí arrancó su pasión por enseñar esta disciplina a los jóvenes.

El taekwondo es deporte oficial desde los Juegos Deportivos Nacionales Heredia 2008.

En aquella ocasión el profe Delgado llevó muchachos que él entrenó, y hasta el día de hoy no ha faltado a una edición de Juegos Nacionales con jóvenes entrenados por él. Actualmente, es profesor B, cinta negra tercer dan nacional y segundo dan internacional.

El profe con Monserrath quien ganó su primera medalla en Juegos Nacionales. (Cortesía)

En los 15 años que cumple este 2023 de participar en las justas deportivas, sus muchachos han ganado un poquito más de 100 medallas de todos los metales: oro, plata y bronce.

“Recuerdo muy bien que cuando comencé y uno de mis alumnos ganaba un combate, los otros entrenadores les decían que cómo se le ocurría, que era increíble que perdiera con un competidor que era entrenado por alguien con una limitación física. Eran tiempos en que esos comentarios eran normales, no eran vistos como discriminación.

“Ahora es diferente, ahora más bien los profesores les dicen a sus alumnos que deben tener mucho cuidado con los competidores preparados por mí, porque saben que preparo muy bien a los míos”, reconoce el entrenador.

¿Un entrenador de taekwondo en silla de ruedas? “Para enseñar usted necesita técnica y pasión, ocupa conocimiento y ganas de enseñar. Se necesita desear con todo el corazón que sus muchachos sean buenos atletas y buenas personas. Mi entrenamiento es integral. Le digo a cada alumno que no hago nada con que sea una máquina del taekwondo si no es un buen ser humano.

Otto no cabía de contento por haber ganado bronce y lo celebró con el profe Alexander. (Cortesía)

“Como muchos otros, soy una persona con capacidades especiales, me muevo diferente, pero eso no quiere decir que no pueda alcanzar cuanta meta me proponga en la vida. Si no nos animamos no sabremos nunca hasta dónde podemos llegar”, responde don Alexander.

Para estos Juegos 2022-2023, el profe llevó tres taekwondistas en representación del cantón de San Isidro de Heredia. Ellos son Monserrath Jiménez Acuña, en la categoría cadete de menos de 44 kilos; Otto León Morales, en cadete menos de 57 kilos; y Nahomy León Morales, en mayor, menos de 57 kilos. Ya Monserrath y Otto ganaron, el pasado jueves, sendas medallas de bronce.

“Es completamente normal entrenar con el profesor Alexánder. Nunca he visto alguna diferencia en su forma de entrenarnos; eso sí, es demasiado estricto. Sabe transmitir el conocimiento muy bien y, prueba de ello, es la medalla que gané”, comentó Otto, quien tiene 8 años con este profesor.

“Estoy hace un año y tres meses con él. Es mi primera vez en unos Juegos Nacionales y ya gané medalla de bronce, estoy muy emocionada. El profesor explica demasiado bien, uno le entiende perfecto las técnicas. En verdad, sabe bastante de taekwondo. El profe es demasiado bueno para enseñar y con él se aprende muchísimo”, confirmó Monserrath.

El de azul es el profe de taekwondo, pero participando por ganar una medalla en bochas en estos Juegos Nacionales 2022-2023. (Cortesía)

La silla de ruedas no lo detiene para nada, resulta que en estos Juegos Nacionales 2022-2023, el profe es atleta porque está participando por las medallas en bochas y nos confirmó que ya aseguró bronce. Si le pone bonito en la última presentación podría ser que la medalla sea de plata.