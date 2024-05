Puntarenas FC llama a la fuerza para enfrentar a Saprissa

Puntarenas FC recibe este domingo a Saprissa, en uno de los partidos más atractivos de la fecha y recurrió a la moda de Star Wars para promocionar el juego.

El partido será este domingo a las 3 de la tarde en la Perla del Pacífico, en el estadio Lito Pérez y los chuchequeros cuentan con el alivio de que ya salvaron la categoría. Saprissa por su parte, requiere el triunfo para seguir optando por el primer lugar.

Esta es la imagen que usó Puntarenas. (PFC)

Este 4 de mayo se festeja el día de Star Wars y Puntarenas aprovechó ambas circunstancias para dejar en sus redes sociales, una imagen muy linda, alusiva a la famosas películas de cine.

LEA MÁS: Puntarenas FC muestra con orgullo su estadio Reina del Mar

“May the fourth, be with you”, pusieron como leyenda con la imagen del logo de la película en anaranjado con negro, y el tiburón en blanco, como volando en el espacio. El arte se ve muy bien. Además pusieron, donde van los comentarios: “La fuerza de nuestra Familia Naranja siempre nos acompaña”.

Esperemos a ver si la fuerza estará este domingo con el cuadro porteño.