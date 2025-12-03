Confirman la fecha del juicio por la muerte de Diego Maradona: nuevo tribunal toma el control

El tribunal del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona celebró este martes una audiencia preliminar en la que rechazó los pedidos de nulidad presentados por tres de los siete imputados y confirmó el inicio del debate para el 17 de marzo del 2026.

La audiencia había sido convocada para que las partes acordaran las pruebas y la lista de testigos para el nuevo juicio, pero comenzó con pedidos de nulidad de las defensas de los imputados en la causa.

Los pedidos fueron presentados por los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque, de la psiquiatra Agustina Cosachov y de la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, tres de los integrantes del equipo médico encargado de los cuidados de Maradona antes de su muerte.

Por su parte, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, aseguró que los abogados defensores tienen un solo objetivo: “Que el juicio no se haga”.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona dará inicio el 17 de marzo del 2026. Foto tomada de Instagram Diego Maradona. ( Foto tomada de Instagram Diego Maradona./Foto tomada de Instagram Diego Maradona.)

Las conclusiones de la audiencia

El Tribunal Nº 7 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, compuesto por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, rechazó los pedidos por unanimidad, y luego habilitó la discusión sobre las pruebas y los testigos.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que de una lista original de 178 testigos citarían únicamente a 90, mientras que los jueces pidieron una última revisión del listado consensuada entre las partes.

Diego Armando Maradona. AFP (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

En la audiencia de este martes estuvieron presentes las tres hijas de Maradona: Dalma, Gianinna y Jana Maradona. De parte de los imputados, solo se hicieron presentes Forlini y Mariano Perroni, jefe de los enfermeros que atendían al exfutbolista.

También están imputados por homicidio simple con dolo eventual el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón.

Gianinna y Dalma Maradona, las hijas de Diego Maradona participaron en el debate de este martes. Foto: AFP. (TOMAS CUESTA/AFP)

El primer juicio por la muerte de Maradona comenzó el 11 de marzo de este año y fue anulado el pasado 29 de mayo, después de que se conociera que una de las magistradas que integraba aquel tribunal se encontraba protagonizando un documental sobre el proceso.

Por este caso, la jueza Julieta Makintach fue destituida el pasado 18 de noviembre por un Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura de Buenos Aires.

El juicio busca determinar las responsabilidades de siete profesionales de la salud que atendieron a Maradona en sus últimos días y hasta su muerte el 25 de noviembre del 2020, pocas semanas después de cumplir los 60 años, durante una internación domiciliaria en la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires.