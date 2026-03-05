Conor McGregor sorprende con su regreso a la UFC y le pone fecha tras negociar su próximo combate

Conor McGregor, excampeón de la UFC, confirmó que su regreso al octágono será antes de que finalice el presente año.

El camino hacia este anuncio ha sido una montaña rusa de especulaciones. Desde que sufrió la fractura de tibia y peroné en su trilogía contra Dustin Poirier, la carrera de McGregor, de 37 años, se ha visto envuelta en rumores de retiro, proyectos cinematográficos y disputas sobre su ingreso al programa de pruebas de la Agencia Antidopaje (previamente USADA y ahora el sistema independiente de UFC).

Conor McGregor tendría todo listo para volver a las peleas. Foto: AFP. (Stacy Revere/AFP)

¿Quién será el rival?

“Estoy en negociaciones con UFC sobre un combate, ya sea en la Casa Blanca o por esas fechas”, dijo McGregor al medio DrinkLitt a las puertas de su restaurante en Irlanda.

Aunque el nombre que ha estado vinculado a McGregor durante los últimos dos años es el de Michael Chandler —con quien protagonizó la temporada 31 del reality The Ultimate Fighter—, las negociaciones actuales sugieren que el abanico de posibilidades se ha abierto. Chandler es el rival lógico por narrativa, pues ha esperado pacientemente al irlandés durante casi 24 meses.

El año pasado, Conor McGregor fue suspendidos por 18 meses, por ausentarse a controles antidopaje. Instagram Conor McGregor. (Instagram Conor McGregor./Instagram Conor McGregor.)

Nate Diaz es otra opción en una potencial trilogía que cerraría una de las rivalidades más lucrativas en la historia del deporte.

Justin Gaethje es otra alternativa que McGregor ha mencionado en redes sociales, buscando un enfrentamiento por el cinturón “BMF” (Baddest Motherfucker).

Fuentes cercanas a la negociación indican que el peso del combate sigue siendo un punto de fricción. Mientras que McGregor ha expresado su deseo de pelear en las 170 libras (peso wélter) para evitar un corte de peso extremo tras su ganancia de masa muscular, la organización prefiere mantenerlo en las 155 libras (peso ligero) para reinsertarlo en la imagen del título mundial.

El impacto económico

El regreso de Conor McGregor no es solo un evento deportivo, es una operación financiera de gran escala. Con los derechos de transmisión de la UFC en proceso de renovación y la expansión de la plataforma a nuevos mercados globales, el “Notorious” sigue siendo el mayor generador de ingresos por Pago Por Evento (PPV).

Desde su última pelea, el panorama de la UFC ha cambiado con la aparición de nuevos campeones y figuras emergentes, pero los datos verificados de preventas y tráfico en redes sociales demuestran que el interés por el irlandés no ha disminuido.

Una pelea de Conor McGregor podría generar una bolsa superior a los $50 millones (unos ₡23 mil millones) para el peleador. Foto: archivo. (John Locher)

Se estima que su pelea de regreso podría generar una bolsa superior a los $50 millones (unos ¢23 mil millones) para el peleador, dependiendo de los porcentajes de venta.