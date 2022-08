Conozca a una de las jugadoras más jóvenes del Mundial femenino sub-20 (Video)

Karla Torres, volante de la selección de Colombia. Yenci Aguilar.

La volante colombiana Karla Torres podría perfectamente pasar pensando en fiestas y pasarla bien con sus amigos, pero en lugar de eso, esta jovencita de 15 años, se enfoca en vivir del fútbol.

Torres y sus compañeras están listas para enfrentar este sábado a Brasil a las 8 p. m., en el Estadios Nacional, por los cuartos de final del Mundial femenino sub-20, que se lleva a cabo en el país.

Karla es la tercera jugadora más joven de la cita mundialista (11-10-2006). La más chiquilla es la tica Sheika Scott (22-10-2006) y en segundo lugar está la nigeriana Oluchi Ohaegulem (18-10-2006), según le confirmó la FIFA a La Teja, a través del Comité Organizador Local del torneo.

“Estar aquí es inexplicable, todo lo que ha pasado mi familia para poder llegar acá, para ser lo que soy, mis profesores, los entrenadores que me dieron la oportunidad de jugar y es gracias a eso y a Dios,por lo que ellos se merecen todo esto.

“Yo siento el fútbol, lo vivo por todos los días, pienso y como fútbol, lo cual me ayuda a no desconcentrarme, a no pensar en otras cosas que no sean el fútbol”, afirmó la joven, quien proviene de la ciudad de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Para adelante

De la mano del técnico Carlos Paniagua, la jugadora del Club Deportivo Generaciones Palmiranas dijo estar contenta por lo que han logrado en el certamen.

“El creer en las compañeras y tener carácter en la cancha, nos ha ayudado a hacer las cosas bien y nos ayudó a ganar los juegos contra Alemania y Nueva Zelanda”, comentó.

La 10 manifestó que a lo largo de su corta carrera ha sorteado algunos obstáculos, pero ha contado con ángeles que le ayudan a conseguir sus sueños.

“Gracias al apoyo de mi familia y de mis profesores (estudia en la Institución educativa Teófilo Roberto Potes) salgo adelante. Para una como jugadora es muy complicado estar en el colegio, pero gracias a Dios los profesores están pendientes, sacando el espacio, soy deportista y represento a Colombia”, dijo.

Karla (derecha) está lista para jugar contra Brasil este sábado. Twitter.

Sus gustos

En declaraciones a la revista digital colombiana Fémina Fútbol, la jugadora también se confesó y reveló algunos de sus gustos.

La futbolista contó que su rutina inicia bien temprano, por lo que hace las tareas hasta las 2 p.m. y luego se va a entrenar con el club. Después dedica tiempo para hablar con sus amigos y más o menos a las 7 de la noche ya está de nuevo en su casa para cenar y descansar.

También contó que su jugador favorito es Cristiano Ronaldo.

“A pesar que no nació con el don, se creo él mismo con su dedicación y esfuerzo, cada día para hacer las cosas bien”, contó la muchacha sobre CR7.