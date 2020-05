El cambio, “Pep me llamó un día antes del clásico y me hizo venir a la ciudad deportiva para comentarme que íbamos a cambiar la posición. Había estado mirando partidos con Tito Vilanova y habían decidido hacer algo nuevo”, dijo Messi en “Take the Ball, Pass the Ball”, un documental de 2018 en el que se repasó la gloriosa era de Guardiola en el Barça.