Copa Centroamericana: Alajuelense se juega la vida ante Managua y el Machillo lo tiene claro

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense reconoce que están urgidos de la victoria ante Managua. Prensa LDA. (Prensa LDA. /Prensa LDA.)

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, reconoce que están urgidos de llevar la iniciativa, para obtener los tres puntos ante Managua, en el segundo juego que enfrentarán por la Copa Centroamericana.

Los rojinegros ya están en Nicaragua, para el choque que será este jueves, a las 8 de la noche, hora tica, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua.

Recordemos que los rojinegros debutaron en el torneo centroamericano con el pie izquierdo, luego de caer 2-1 ante el Plaza Amador de Panamá y, por eso, el equipo tico necesita una victoria en suelo pinolero.

“Nuestra historia nos indica que tenemos que llevar la iniciativa, viendo las presentaciones del Managua, es un equipo que propone, pero ante la urgencia venimos con la obligación de buscar el partido, con esta derrota que tuvimos en casa.

“La intención es clara y vamos a intentar hacer un buen partido, sabiendo que tenemos un gran equipo al frente”, dijo.

Analizando

El Machillo agregó que, a diferencia de hace algunos años, las grandes rivalidades con otros equipos del área ya no existen y, por eso, han analizado muy bien al Managua, para buscar la victoria.

“En el fútbol, los tiempos de las grandes diferencias futbolísticas ya pasaron; nos encontramos con un fútbol más global, en el que los técnicos tienen a la mano muchas herramientas, igual los jugadores.

Alajuelense cayó en su debut en la Copa Centroamericana, ante el Plaza Amador de Panamá. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“En el caso de Nicaragua, la historia reciente habla, el Real Estelí estuvo en dos finales centroamericanas, y viendo y analizando al Managua hay criterios importantes, muchachos que se proyectan. Mañana (jueves) será un partido de exigencia, con el agravante de la cancha, que es sintética, y tiene su problemática”, dijo el entrenador del bicampeón centroamericano.

Sobre el once inicial rojinegro, Ramírez dijo que aún están valorando a quiénes les dará minutos desde el inicio del encuentro.

“Hay algunas situaciones que estamos valorando, otros puestos para lo que es el juego de mañana, y me tomaré un poco de espacio para tomar decisiones, mirando lo que nos plantea el Managua.

“Me siento complacido por la participación de Elián (Quesada) del otro día (ante Guadalupe). Se vislumbra con una capacidad muy buena, y en esto del fútbol, lo que dice la experiencia es que vamos poco a poco”, expresó.