Se acabó el sueño mundialista de la Selección de Costa Rica sub-17, tras caer goleados 3-0 contra Brasil, quedando de este modo eliminados y en el último lugar del grupo.

A pesar de que la Tricolor logró competir de buena manera en la primera mitad del juego ante los brasileños, cuando incluso tuvo opciones para poder ponerse adelante, el esfuerzo no se pudo transformar en goles.

Brasil superó a las Sele 3-0. (Fedefútbol/Fedefútbol)

El castillo de naipes empezó a venirse abajo con el gol que abrió la lata por parte de Rodrigo Junior, a los 53 minutos, dejando ya con eso sin esperanzas de poder optar por algo de cara a la siguiente ronda.

A los 60′, por intermedio del FVS (un VAR más simplificado donde los entrenadores pueden pedir algunas revisiones), se pitó penal para los sudamericanos. Así cayó el segundo, en los pies de Kaue Furquim, para liquidar a los nuestros.

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Dos minutos después nos salvamos del tercero, ya que se anuló un tanto a los brasileños; no obstante, al 66′, gracias a Lucas Emanuel, ahora sí los del “jogo bonito” colocaron cifras de goleada contra la nacional.

La Tricolor tuvo opciones de colarse como una de las mejores terceras; no obstante, aquella ventaja de dos anotaciones en la primera jornada (ante Tanzania) que dejamos escapar costó muy caro y, al final, la Sele no pudo hacer más que participar, pero cayendo en las primeras de tanteo y encima quedando en el último lugar de la tabla, ya que el gol diferencia de Tanzania era menos malo que el nuestro.

La Sele quedó en el último lugar del grupo. (Fedefútbol/Fedefútbol)

Brasil se dejó el primer lugar con marcha perfecta luego de sumar los nueve puntos; Irlanda ocupó el segundo puesto con seis unidades, mientras que Tanzania y Costa Rica quedaron en el fondo con tan solo una unidad cada uno, tras empatar 2-2.