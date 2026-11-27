Naomi Garza, esposa del delantero de Cartaginés Joaquín Alonso Hernández, tiene un particular dilema de cara a la final de la Copa Centroamericana, pues su corazón y sus compromisos deportivos estarán divididos entre dos partidos muy importantes.

Garza también es futbolista, se desempeña como delantera y el domingo 6 de diciembre disputará la final de la segunda división femenina con su equipo, Somos La Unión, por lo que espera encontrar la manera de acompañar a su esposo y al mismo tiempo, luchar por su propio campeonato.

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Naomi Garza, esposa de Joaquín Alonso Hernández juega como delantera en Somos La Unión, equipo de la Liga de Ascenso femenina. Foto: Instagram Naomi Garza. ( Foto: Instagram Naomi Garza. /Foto: Instagram Naomi Garza.)

Somos La Unión buscará el título del Apertura 2026 ante San Ramón FF y el primer partido está programado para el 29 de noviembre, a las 2:30 p.m., en el estadio Guillermo Vargas Roldán.

El juego de vuelta será el 6 de diciembre, el día en que Alajuelense recibirá a los brumosos en el estadio Alejandro Morera Soto, en el partido de vuelta de la final del torneo regional.

Con el corazón partido

Naomi contó que jugaba para el equipo de Chorotega, pero al ver que Joaquín Alonso cambió de equipo, ella también buscó nuevos aires en la Vieja Metrópoli.

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“Gracias a Dios me abrieron las puertas en Somos La Unión y nos ha ido muy bien. Cuando llegué a Cartago conversé con el entrenador y me dio la oportunidad de estar con ellas y hemos avanzado hasta la final.

“El equipo que quede campeón tiene medio boleto asegurado a la primera división y es muy importante esta serie para nosotras, estamos muy ilusionadas”, dijo.

Al igual que su esposo, Garza juega como delantera.

“Somos de la misma posición, pero tenemos un papel muy diferente, en cuanto a la delantera. Alonso es más de andar corriendo como loco por la cancha y yo soy más de área.

La mexicana juega como delantera y está muy ilusionada por la final del ascenso femenino. Foto: Instagram Naomi Garza. ( Foto: Instagram Naomi Garza. /Foto: Instagram Naomi Garza.)

“Mariano (el hijo de la pareja, de siete años) era portero, en Liberia jugaba como arquero, pero con el auge de su papá decidió dejar la portería de lado y quiere hacer goles”, comentó.

La jugadora mexicana está con el corazón hecho un puño, por todo lo que pasará el 6 de diciembre, en la familia Hernández Garza.

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“Estoy muy feliz porque vamos a jugar la final con mi equipo, pero es el mismo día de la final de Cartago y voy a hacer todo lo posible para lograr llegar al tiempo y lo más importante, es que deseo que seamos campeones en las dos”, añadió.

Naomi tiene una relación de nueve años con Joaquín Alonso Hernández. Foto: cortesía. (Cortesía Naomi Mondragón /Cortesía Naomi Mondragón)

En otra faceta

Además de jugar fútbol, Naomi es modelo y contó que mientras estaba en Guanacaste hizo algunos trabajos, pero ahorita, desde que llegó a Cartago no ha podido retomar esta faceta en la GAM.

“Tengo 33 años y una carrera de 14 en el modelaje, me considero una veterana en esto del modelaje. Cuando voy a México y algunas agencias se enteran que estaré por allá me programan algunos trabajos y yo me siento muy agradecida, porque me siguen tomando en cuenta y lo disfruto mucho”.