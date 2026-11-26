La final entre Cartaginés y Alajuelense por la Copa Centroamericana ya se está jugando, ya que un grupo de aficionados brumosos pide colaboración para dar un espectáculo a la altura de lo que está en juego para su equipo.

En La Teja conversamos con uno de los rostros detrás de este recibimiento, Adrián Figueroa, quien necesita que los cartagineses se unan para hacerlo posible, ya que son un grupo de amigos que se unieron desde 2022 para esa tarea.

Desde el 2022 se unieron entre compas para darle recibimientos a Cartaginés. (Adrián Figueroa/Adrián Figueroa)

“Se sacaron permisos con el Ministerio de Salud junto con el club y la empresa FAISA, que va a ser la encargada de lo que se quiere hacer, pero para hacer todo eso se requiere una cantidad grande de dinero porque realmente lo que se quiere hacer es algo que nunca se ha visto en Costa Rica; es un espectáculo que está a la altura de los grandes eventos deportivos mundiales”, explicó el aficionado del Cartaginés.

Para poder cumplir con esto, Figueroa hizo un llamado a los brumosos para que donen por medio del Sinpe.

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“Se necesitan millones y estamos lejos de la meta, ocupamos el apoyo de la afición, tenemos nuestra cuenta del banco para el Sinpe para que la gente pueda donar y con eso nos financiamos para poder hacer la compra de todo lo que se necesita y pagar a la empresa que nos va a ayudar con toda la logística”, agregó.

Para colaborar con este espectáculo, nos brindó el siguiente número para Sinpe: 60883345, a nombre de Esteban Piedra.

El fiel aficionado nos comentó que para el duelo ante Olimpia les tocó pasar por unos tragos muy amargos, pues les decomisaron lo que tenían preparado para recibir al equipo, pero ya cuentan con todo en regla para que no ocurra de nuevo esa pesadilla.

El grupo de aficionados hace un llamado a los brumosos para que colaboren. (Adrián Figueroa/Adrián Figueroa)

“Hemos tenido buenos momentos como cosas no tan buenas como contra Olimpia; la policía metió gente a la cárcel y todo, una noche, luego procesos penales sin sentido, básicamente para ese partido la policía la hizo todo mal, retuvieron a tres personas, una pasó toda la noche en la cárcel, luego tuvo un proceso penal y, como fue por flagrancia, se logró sacar”, dijo.

El brumoso contó que el infierno duró más aún, pero que al final todo salió bien, aunque no dejó de ser un trago amargo.

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“Se le culpó por manejo ilegal de pólvora pese a que se mandaron todas las cartas de donde se compró, pero les valió. En la fiscalía todo lo hicieron mal, lo acabaron culpando de venta de pólvora, pero es mentira, pero se logró salir bien, aunque fue algo feo”, relató Adrián.

El duelo de ida será el 2 de diciembre en el Fello Meza y arrancará a las 7 de la noche.