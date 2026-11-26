Detrás del buen momento que vive Joaquín Alonso Hernández con Cartaginés hay mucho trabajo, sacrificios y una familia que lo acompaña en cada paso.

Su esposa, Naomi Garza, conoce muy bien ese proceso y es testigo del esfuerzo que hace el delantero brumoso para mantenerse en un gran nivel.

Joaquín Alonso, su esposa y su hijo, Mariano, llegaron a mediados de año a la Vieja Metrópoli, luego del buen momento que el norteamericano tuvo en el Municipal Liberia y en la actualidad, el jugador de 32 años es el goleador de Cartago y del torneo nacional, con nueve tantos.

Joaquín Alonso Hernández es el goleador del Apertura 2026, con nueve tantos. Foto: Facebook CSC. (Facebook: Cartaginés/Facebook: Cartaginés)

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Naomi conversó con La Teja y confesó que el cambio de aires representó una nueva aventura para la familia, especialmente por la diferencia de clima. Sin embargo, lograron adaptarse rápidamente a su nuevo hogar en El Tejar de El Guarco.

Además, contó cómo es su esposo fuera de la cancha y sorprendió con las cosas que Hernández ama hacer cuando tiene tiempo libre.

Joaquín Alonso Hernández

Felices

- ¿Les ha costado adaptarse a la nueva vida en Cartago?

Ha sido un cambio radical, porque en Guanacaste estábamos acostumbrados al clima, que es muy similar al del norte de México, en donde vivíamos y el llegar acá, donde el clima es más fresco, más frío, es un cambio grande, pero se disfruta.

Nosotros decimos que es como un clima europeo y la verdad es que no nos costó adaptarnos, porque si está lloviendo o hace frío, lo sobrellevamos con un abrigo, nos tomamos un cafecito, un chocolate y nos ayudamos entre todos.

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Alonso y mi hijo sufren de calores y les ha encantado el clima, porque se siente más fresquito y Mariano está feliz, tiene siete años y rápidamente hizo amigos en la escuela y en donde vivimos, estamos muy bien, gracias a Dios.

Naomi Garza es la esposa de Joaquín Alonso Hernández. Foto: Instagram Naomi Garza. (Foto: Instagram Naomi Garza./Foto: Instagram Naomi Garza.)

- ¿En dónde viven?

Vivimos en El Tejar y es un lugar muy lindo. Estábamos en México cuando Alonso se vino a hacer la pretemporada, y se dio a la tarea de buscar casa y sin mentirle, vio como 15 casas y le gustó mucho este lugar.

La verdad nos han recibido muy bien, estamos muy felices y hemos hecho muy buenos amigos, la escuela a la que asiste Mariano está a la vuelta de la esquina y es un lugar muy agradable.

- ¿El buen momento que vive Joaquín Alonso les impide salir porque la gente lo quiere saludar?

Vieras que desde que llegamos a Costa Rica (en el 2023, cuando firmó con Guanacasteca) no nos hemos impedido de hacer actividades sin problemas.

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Por ejemplo, disfrutamos ir juntos al supermercado, es un momento que nos gusta tener en familia y es bonito, porque la gente lo reconoce, le pide fotos, se quedan conversando con él y son momentos que como familia los valoramos mucho.

Alonso es una persona bien sociable y a él le encanta conversar con la gente, con todo el mundo que lo reconoce.

Garza contó cómo se han adaptado a la nueva vida en la provincia brumosa. Foto: Instagram Naomi Garza. (Foto: Instagram Naomi Garza./Foto: Instagram Naomi Garza.)

- ¿Cómo valora el momento de Alonso en Cartago?

Siempre he creído que Alonso es un excelente futbolista, tal vez en otros equipos le ha ido muy bien, de la mano de sus compañeros, pero ahorita está en un nivel más trabajado, porque soy testigo de lo que él está haciendo para no lesionarse, la manera en la que trabaja.

Gracias a Dios le ha ido muy bien, está en un buen momento, pero siento que ahora está en un mejor nivel porque ha trabajado en sí mismo para lograrlo.

Soy futbolista y trato de ayudarlo mucho, nos cuidamos con la alimentación, sabemos qué se puede comer antes de un partido, buscamos recetas y de vez en cuando nos damos un gustito, porque también disfrutamos comer.

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- ¿Se imaginaban vivir esta locura con Cartaginés?

Hemos disfrutado mucho estar aquí, la verdad la gente nos ha tratado muy bien, pero no sólo en Cartago, sino en toda Costa Rica, desde que llegamos nos hemos encontrado con gente muy buena.

Estamos muy agradecidos por las experiencias tan lindas y creo que eso también ha ayudado a Alonso en la parte emocional, porque la gente lo apoya, lo respalda y eso ha sido muy lindo, acá en Cartago lo motivan mucho.

Hernández llegó a Costa Rica en el 2023 y jugó en Guanacasteca, Herediano y el Municipal Liberia. Foto: prensa CSH. (La Nación/Cortesía: Herediano)

- ¿Cómo es Joaquín Alonso fuera de la cancha?

Él me ayuda mucho, le encanta cocinar mariscos, prepara un buen ceviche.

Le encanta jugar videojuegos, tiene su pantallita con su sillita y ama jugar Call of Duty. También le gusta coleccionar cartas Pokémon, le gusta ver series de animé y ya me ha contagiado ese gusto.

Cada uno tiene sus hobbies, él es feliz haciendo cosas que disfruta desde que era un niño, hace poco vimos Death Note, le gusta una serie llamada Demon Slayer y por supuesto Dragon Ball.