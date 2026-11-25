Wálter Centeno le agradeció a los brumosos la ayuda que le dieron y los puso como ejemplo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Wálter Centeno, entrenador de San Carlos, respondió de manera muy sincera a Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés, quien el lunes envió un picante mensaje tras darle una mano a los norteños.

La victoria de los brumosos ante Alajuelense mantuvo con vida a los norteños y en conferencia de prensa, el chapín le mandó un recadito a Paté de cara al juego que el sábado sostendrán ante los rojinegros.

“Es una visita difícil, como dijo mi amigo Paté, que no pedía milagros, pero ahí se la dejamos servida, es de ellos, son muy fuertes en casa y va a estar lindo ese partido la verdad. Me gusta cerrar el campeonato así”, comentó.

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Wálter Centeno agradeció el favor de Cartaginés

Centeno agradeció a Amarini el favor y explicó a qué se refirió cuando afirmó que no pedía milagros, luego de que los Toros empataron con Escorpiones, lo que los dejó muy comprometidos en la tabla.

Además, elogió el fair play, esfuerzo y profesionalismo de los cartagineses.

“Juepuchis, qué compromiso nos pone, bueno, no, esa frase la dije porque yo no le rezo a ningún santo, yo nada más le creo a Dios, entonces yo sé lo que hemos trabajado y hemos querido para estar acá, lo duro que lo hemos hecho.

“Ahora se presenta una oportunidad gracias al buen desempeño y al fair play de Cartago, felicitar al profesor y a los jugadores. Lo han hecho muy bien a nivel internacional. Ya no es el mismo Cartago que se caía antes, ahora es diferente”, comentó en el canal de Youtube de Anthony Porras.

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Paté Centeno puso de ejemplo al Cartaginés

Paté añadió que tienen que aprender cosas de este Cartaginés.

“Le ganó a un equipo grande, en su estadio, no es fácil y más de la forma que lo hicieron. Nosotros tenemos que aprender de ellos, de cómo lo hicieron, de ser valientes y esforzarnos. Los muchachos tienen un partido para ver y que se motiven”, indicó.