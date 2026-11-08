Wálter Centeno cumplió y estalló contra Bryan Ruiz y le hizo una acusación que sorprendió a muchos

Wálter Centeno criticó con dureza a Bryan Ruiz este sábado. Foto: Germán Méndez, prensa SC. (Foto: Germán Méndez, prensa SC. /Foto: Germán Méndez, prensa SC.)

Wálter Centeno, entrenador de San Carlos, cumplió lo anunciado por Josué Quesada y habló sin pelos en la lengua este sábado y el blanco de sus críticas fue Bryan Ruiz, seleccionador de Costa Rica.

El DT norteño fue muy crítico del por qué se excluyó de la lista final de la Tricolor a su portero José David Vega, quien solo quedará como sparring para entrenar con el grupo este lunes, martes y miércoles.

Ruiz convocó como guardametas a Patrick Sequeira, Abraham Madriz y Bayron Mora, llamado que el Paté cuestionó al ser suplente en Alajuelense y allí fue cuando mandó su hachazo.

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Wálter Centeno acusa a Bryan Ruiz de hacer favores en la Selección

“No me quiero meter en la parte de dirección de una selección, pero pasan cosas extrañas. El entrenador dijo en una conferencia que no le importaba el tema de la edad y está bien, si él quiere tener jugadores mayores o menores, que los tenga.

“Si quiere tener a los amigos, que los tenga, pero favores no. No puedes poner al banca de tu exequipo, no puedes, es que es banca. El único portero que puede estar en banca y ser llamado a la Selección es Keylor Navas, después ninguno”, dijo.

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Paté le recuerda a Bryan Ruiz que en la Selección no hay escudos de clubes

Bryan Ruiz fue muy criticado por Wálter Centeno. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Paté afirmó que cuando se llega a la Selección hay que quitarse el escudo del equipo, señalamiento que le hizo a Bryan.

“Yo no me meto en esto, pero yo sí veo que hay favores, a mí me enseñaron en la selección que cuando uno llega se quita el escudo de su equipo y se pone el de la selección, entonces es un llamado de atención para que no hagamos favores, sino esto se va a complicar”.

“Si no, imagínese cómo va a ser esto, metemos a nuestros hijos a jugar al fútbol cuando no son buenos, estoy que razonarlo bien y la Selección es de méritos. Me parece que tanto Briceño como Abraham (Madriz) lo han hecho bien, pero ¿el segundo portero de Alajuela? y el técnico acaba de salir de Alajuela, no, no me la compro", opinó.

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Centeno defendió las opciones de Vega y Briceño de manera vehemente a lo largo de toda su respuesta.

“Vega lleva siete, Briceño ha atajado cualquier cantidad, está en la final (de Copa Centroamericana), entonces usemos la lógica, esto es de rendimiento porque imagino que él ve rendimientos, pero se le olvidó. Hay que ser congruentes con lo que dice”, dijo.

El último dardo de Paté a Bryan Ruiz: hasta le dijo que no le llamen jugadores

Paté cerró tirándole otro duro dardo a Bryan y hasta un mensaje de que, si quiere, no le llaman jugadores a la Selección por criticarlo.

“Si quiere se lo toma a mal o no, Bryan, pero me resbala, sépalo, porque no me gusta que jueguen con un jugador y si quiere no me llamen a ninguno, porque yo ya sé que ellos solo van a los equipos grandes”.

“No se me olvida que en el Mundial del 2002 fue mi amigo J.J (Juan José Rodríguez), porque esto no es de amigos, la Selección no es amigos ni de favores, es un grupo al que van los que mejor están y punto. Editorial Paté minuto 1″, finalizó el técnico su tiradera.