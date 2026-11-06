Bryan Ruiz llamó al futbolista sensación del semestre para darle un rol muy particular

Geancarlo Castro fue convocado para los primeros cuatro entrenamientos de la Selección de Costa Rica. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

La Federación Costarricense de Fútbol publicó este viernes la primera lista de convocados de Bryan Ruiz como técnico de la Selección de Costa Rica y en ella hubo un detalle curioso sobre cuatro futbolistas.

La Fedefútbol indicó que, además de la lista de 23 convocados, el DT llamó a cuatro jugadores a quienes dará la oportunidad de entrenar tres días con el grupo antes de salir a Quito, Ecuador, el 11 de noviembre por un partido amistoso.

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En ese grupo hay un futbolista del Saprissa, dos de Cartaginés y uno de San Carlos.

Alberth Barahona (Deportivo Saprissa)

(Deportivo Saprissa) Claudio Montero (CS Cartaginés)

(CS Cartaginés) Geancarlo Castro (CS Cartaginés)

(CS Cartaginés) José Vega (AD San Carlos)

Cartaginés aporta dos futbolistas a la Tricolor

Castro ha sido el futbolista sensación en Cartaginés por sus goles y asistencias, pese a entrar generalmente de variante. Montero estuvo en la anterior convocatoria de octubre. Barahona es un juvenil morado y Vega es el portero de San Carlos.

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Estos jugadores realizarán cuatro entrenamientos con la Tricolor: uno el lunes 9, dos el martes 10 y otro el miércoles 11, antes de que la Sele vuele a Quito.