Bryan Ruiz sorprende con el anuncio que hizo sobre Keylor Navas y la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz no contará con Keylor Navas en su debut como técnico de la Selección de Costa Rica. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

Bryan Ruiz tiene apenas unos días como entrenador de la Selección de Costa Rica y ya experimentó algo con lo que han lidiado todos los técnicos de la Tricolor desde hace 15 años: las ausencias de Keylor Navas.

El seleccionador nacional reveló este jueves al periodista José Alberto Montenegro, de Fox, que el arquero de los Pumas de la UNAM no estará disponible para los partidos amistosos ante Ecuador y Argentina, el 13 y 17 de noviembre.

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El motivo en esta ocasión sería un problema en las rodillas del portero, lesión que lo tendrá fuera de la fecha FIFA, la cual marcará el debut oficial de Ruiz.

Patrick Sequeira tendría una oportunidad en la Selección de Costa Rica

Ante este panorama, se abre la opción para que Patrick Sequeira tome el arco tico, luego de que el meta retomó su titularidad en Portugal en las últimas semanas.

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Bryan aún no da a conocer la lista de convocados para esos juegos, la cual debería mostrarse en los próximos días.