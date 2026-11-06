Wálter Centeno está muy molesto con Bryan Ruiz: ¿Qué fue lo que pasó?

Wálter Centeno está muy enojado con Bryan Ruiz; esto fue lo que dijo Josué Quesada este viernes en Teléfono Rojo luego de que el periodista confesara que Paté lo llamó.

Al Rey no le gustó que al portero José David Vega, de San Carlos, no lo llamaran en la lista y sí a Bayron Mora, arquero suplente de Alajuela, y como Bryan Ruiz es conocido por todos, su vínculo con los rojinegros; al Paté no le agradó esta decisión.

Wálter Centeno está molesto con Bryan. (Archivo/Archivo)

“Esta mañana, me llamó don Wálter Centeno y me dijo que dijera que lo había llamado, porque en San Carlos no gustó que a su portero, José David Vega, quien es el portero con más partidos con vallas invictas del campeonato, haya sido reemplazado por un portero que no juega como Bayron Mora de Alajuelense, que es donde viene Bryan Ruiz”, explicó Josué en Teléfono Rojo.

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Quesada aseguró que este sábado, luego del duelo entre norteños y generaleños en el Carlos Ugalde, Paté va a hablar sobre esto.

“Están muy molestos en San Carlos, está muy molesto Paté, creen que debieron llamar a su portero y se va a referir a esto este sábado que juega San Carlos tras el partido”, añadió el periodista.