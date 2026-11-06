Estas son las principales ausencias de la primera convocatoria de Bryan Ruiz y sus motivos

Jeyland Mitchell no pudo venir a la Selección de Costa Rica por lesión. Foto: Instagram Estrasburgo. (Foto: Instagram Estrasburgo.)

Bryan Ruiz presentó este viernes su primera lista de convocados como técnico oficial de la Selección de Costa Rica y entre sus detalles más llamativos destacan algunas ausencias.

El DT no podrá contar con tres caras que se esperaba que fueran llamadas: el arquero Keylor Navas, el defensor Jeyland Mitchell y el delantero Alonso Martínez.

Los tres legionarios se ausentaron por lesión. En el caso del meta, se trata de una dolencia en la rodilla, mientras que las otras dos fichas presentan problemas musculares.

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Alonso Martínez era uno de los regresos esperados

El caso de Martínez es el que más duele internamente, dado que sería su primera convocatoria en más de un año, luego de ser operado del ligamento cruzado de su rodilla derecha, lo que lo mantuvo fuera de la cancha durante mucho tiempo.

05/11/2026. Retratos en entrevista a Bryan Ruiz. Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Con Keylor se trata de un tema preventivo que se espera que no sea grave, pero no quiso exponerse además a lo que supone un largo viaje.

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Otros nombres que quedaron fuera de la convocatoria

Nombres como Ariel Lassiter y Joel Campbell sonaron también en su momento como posibles convocados; sin embargo, no entraron finalmente.

Otras figuras como Brandon Aguilera aún no son tomadas en cuenta, dado que apenas están tomando forma y entrenando con su club, el Río Ave de Portugal, tras una larga lesión de nueve meses por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, el pasado 31 de enero.