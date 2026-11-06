El picante mensaje de Newton Williams hacia un periodista al que le hizo un claro reclamo

Newton Williams volvió al gol con Saprissa este jueves. (Jose Cordero)

Newton Williams pasó momentos muy complicados con el Saprissa, en el que su larga sequía de casi tres meses sin anotar un gol le valió diversas críticas tanto de la prensa como de la afición.

Fueron 14 partidos entre torneo nacional y Copa Centroamericana en los que el atacante panameño no vio el gol, motivo por el que muchos ya empezaban a desesperarse con él.

La Teja le consultó al atacante cómo vivió el momento y las partes más duras para aguantar los señalamientos en general; sin embargo, el canalero aseguró que la prensa fue la que habló de más para echarle a la gente encima.

LEA MÁS: Saprissa denunció supuestos insultos contra Newton Williams tras su gol ante Herediano

Newton Williams señaló a la prensa por las críticas

“No creo que haya sido la afición la que armó esto, sino que involucraron a la afición en un comentario que dijeron, sobre qué opinan, ya tirándome contra la afición”.

“Si un periodista quiere decir algo, está bien, está en todo su derecho, ese es su trabajo, lo entiendo, acá estoy y lo tomo de la mejor manera, porque es algo que me llena y me motiva para seguir adelante”, comentó.

Williams no detalló a qué comunicador se refería, pero aseguró que las críticas no lo hicieron menos, pues muchos de los que hablaban no toman en cuenta que apenas tiene tres meses jugando tras una larga lesión.

LEA MÁS: Hernán Medford mostró una versión muy distinta tras vencer a Herediano

El panameño recordó los 12 meses que estuvo fuera

“Doy las gracias a Dios por tener el gol, cerrar bien, eso es lo que quiero, me he sentido bien durante estos últimos partidos, estoy tratando de hacer las cosas bien para obtener mi mejor versión y retomar nivel”.

“He tenido doce meses fuera y apenas llevo tres meses jugando, en la pretemporada incluso no hice amistosos, vine de lesión a competir directo y los que saben de fútbol entienden lo que significa eso”, comentó.

Sobre lo más difícil en este tiempo de sequía, el atacante fue muy franco.

“El peso que tengo que cargar por ser delantero, tengo que responder con goles e infelizmente no se me ha dado, pero he tratado de apoyar al equipo con otras cualidades que me caracterizan como lo es apoyarme, aguantar balones, luchar por balones, creo que lo he venido haciendo bien y se me premia con el gol”, añadió.

LEA MÁS: ¿Estuvo bien expulsado el jugador de Herediano ante Saprissa?

Newton buscará seguir por esta senda y demostrar que su olfato goleador está de vuelta.