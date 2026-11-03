Aparecen noticias sobre Newton Williams en medio de su sequía goleadora con el Saprissa

Newton Williams (7) lleva casi tres meses sin anotar en el Saprissa. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Newton Williams vive momentos muy complicados con Saprissa. El atacante panameño suma 14 partidos sin anotar y los cuestionamientos sobre su rendimiento son fuertes de parte de la afición y la prensa.

El canalero no hace un gol desde el 11 de agosto, con lo que se encamina a cumplir tres meses en seco, una situación que hace que muchos ya perdieran la paciencia con él.

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Newton Williams tendría su futuro lejos de Saprissa

En medio de sus malos números y las críticas, aparecen noticias de que su futuro podría estar lejos de Tibás para el próximo año.

El periodista panameño Ricardo Icaza publicó en sus redes sociales que el Búfalo dejaría el Monstruo tras acabar el torneo y que su nueva casa sería el Marathón hondureño.

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Newton Williams dejaría Saprissa a fin de año y se iría al Marathón de Honduras pic.twitter.com/BdgqpZoDMh — Ricardo Icaza (@ricardoicaza7) November 2, 2026

La publicación del reportero movió bastante las redes entre los morados, que hasta celebran la noticia tras considerar que ya se le dio suficiente oportunidad y no ha cumplido con las expectativas.

Williams tiene contrato con los morados hasta junio del 2027 y se encuentra a préstamo de parte del Sporting San Miguelito.