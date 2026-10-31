Mariano Torres le dejó un claro mensaje a Newton Williams en medio de su sequía goleadora

No se puede tapar el sol con un dedo y la sequía de Newton Williams con el Saprissa ya es tema de mucha preocupación entre los aficionados morados.

En este último encuentro entre el Monstruo y el Luis Ángel Firpo, Williams de nuevo se fue sin anotar, algo que no logra desde agosto, específicamente desde la fecha 2 del torneo nacional, mientras que por la Copa Centroamericana fue contra el Deportivo Mixco de Guatemala en la fase de grupos.

Mariano fue a apoyar a Newton al que no se le da el gol desde agosto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el duelo del repechaje contra los salvadoreños, al Búfalo se le vio cabizbajo y en las que tuvo no pudo convertir. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención fue que en los goles saprissistas, especialmente en el primero de Gerson Torres, en el que no celebró y se quedó tendido en el suelo, hasta que llegó Mariano Torres a darle ánimos y apoyarlo.

La Teja le preguntó al argentino sobre el momento del canalero y lo que le dice al atacante que vive un momento goleador muy cuestionable para los intereses de los de Tibás.

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“Yo lo felicité (cuando estaba en el suelo en el tanto de Gerson) porque él frenó y me vio a mí atrás y me dio el pase, muchas veces la ansiedad nos lleva a cometer errores y terminar la jugada rápido, y creo que los dos goles (contra Firpo) fueron para destacarlo, ya que no nos desesperamos, el primero va al fondo, engancha y me la da, y después en el segundo me busca a mí también y podemos terminar la jugada en gol”, señaló el sudamericano sobre su compañero.

Torres comentó que lo que necesitan hacer con el panameño es darle confianza para que vuelva al gol y se quite ese peso de encima.

El 11 de agosto fue el último gol de Williams. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Hay que darle confianza, que sienta el apoyo de todos, el gol ya le va a venir mientras siga insistiendo, mientras siga confiando en él ya va a venir, hay que apoyarlo a él como a todos los compañeros cuando no se les da el gol, pero en especial a los delanteros”, añadió Mariano.

Williams se perfila como el delantero para el clásico de este domingo a las 4 de la tarde en la Cueva, escenario ideal para que el panameño se quite esta sequía de cara al cierre de la fase regular.