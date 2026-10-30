Alajuelense lo tentó, pero Christian Bolaños explicó por qué decidió quedarse en Saprissa

Christian Bolaños confesó que estuvo muy cerca de llegar a Alajuelense en su última etapa como futbolista.

El hoy asistente técnico de la Selección Nacional dio una entrevista al podcast “El Pato & Toño” y ahí les contó al periodista Antonio Alfaro y al exjugador de Alajuela Wílmer López lo que hizo que se retirara con la camisa morada.

Recordemos que Bola colgó los tacos en diciembre de 2023, luego de ganar con el Sapri el torneo de Clausura de ese año. Era la copa número 39 para los tibaseños.

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Christian Bolaños se retiró con Saprissa, en diciembre del 2023. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Tentado

El exvolante saprissista reveló que en la última etapa de su carrera fue contactado por la dirigencia liguista.

“Fue en la última etapa, fue con Jeaustin (Campos, cuando era entrenador de la S); el momento en el que estuve más cerca. La gente no se imagina qué tan cerca estuve”; comenzó diciendo el ídolo morado.

Luego reveló que tuvo que reunirse con los altos mandos morados para evitar que se fuera a la acera del frente.

Bola no oculta que su relación con Jeaustin ha sido difícil. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

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“Tuve una reunión con los altos mandos de Saprissa, ahí fue donde se definía todo porque para nadie era un secreto lo que había atravesado con Jeaustin.

“Pasan cosas, pero siempre he sido un jugador muy respetuoso, no me gustan las injusticias o que se digan mentiras. Ahí soy blanco o negro y había situaciones que no veía justas. Fue una etapa un poquito difícil, pero de mucho aprendizaje.

“Cuando uno hace las cosas bien, el de arriba te va a premiar, de una u otra forma, me pude retirar con mi equipo, cerrar este círculo”, recalcó.