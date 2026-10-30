Uno de los secretos que guardaba Saprissa para el clásico ante Alajuelense quedó al descubierto

Hernán Medford fue claro sobre los lesionados de Saprissa de cara al clásico ante Alajuelense (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Saprissa disputará este domingo el clásico ante Alajuelense con cuatro bajas confirmadas y una que esperará hasta el último momento a ver si puede jugar.

Hernán Medford, entrenador morado, ratificó que las cuatro bajas que tuvo ante Luis Ángel Firpo aún no se recuperan y que a ellas se unió Pablo Arboine.

El Pelícano quería dejar en misterio el caso del defensor; sin embargo, la prensa le indicó que, al salir lesionado el miércoles, sería el otro, lo que el DT reconoció.

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Saprissa tendrá varias bajas en el clásico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford confirmó las bajas de Saprissa para el clásico

“Lo de Sinclair está claro, eso se había comunicado que no está, Waston tampoco está, Acuña tampoco está, Padilla tampoco, ahí otro que tenemos en duda, pero ese sí me lo voy a guardar”, dijo.

“Diay, Arboine”, le soltó toda la sala, a lo que Hernán soltó una risa y bromeó: “Diay, ustedes saben más que yo. Ese es el que tenemos en duda y vamos a ver si se recupera”, agregó.

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Hernán Medford habló sobre los lesionados del Saprissa de cara al clásico

El mensaje de Medford a los jugadores que tendrán una oportunidad

Más allá de las bajas, Medford aprovechó el momento para enviarle un mensaje a sus jugadores y a quienes se les abrirá una oportunidad.

“Si no están ellos, con lo que tenemos, tenemos que sacarlo, yo confío en cada uno de mis jugadores, el domingo es una gran oportunidad para que algunos digan, estamos aquí, vamos a sacar la cara”.

“Habrá algunos que tendrán su oportunidad el domingo y entonces ellos tienen que demostrar ahí, porque están en el Saprissa, pero no quiero usar como excusa que falta Fulano o Mengano, lo que están, están”, finalizó.