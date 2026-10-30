Hernán Medford respondió de esta manera a la pregunta que no quería escuchar

Hernán Medford reconoció que Saprissa ha perdido el nivel que mostró en otros momentos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, tuvo que responder este viernes a los cuestionamientos por el rendimiento del equipo, especialmente después de que sus últimos resultados encendieran las críticas de la afición.

Los números de los morados en sus últimos 10 partidos reflejan tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Además, han anotado 17 goles y recibido la misma cantidad.

Ante este panorama, en conferencia de prensa le preguntamos al entrenador por qué considera que el equipo juega bien, si las estadísticas muestran otra realidad, y si dentro del camerino existe suficiente autocrítica.

LEA MÁS: El técnico del Motagua atacó durísimo a Washington Ortega y le hizo una grave acusación

Medford rechazó que en Saprissa consideren que no pueden ser criticados y aseguró que el cuerpo técnico y los jugadores también han señalado los aspectos que deben mejorar.

Medford reconoció que Saprissa perdió nivel

“Nosotros no decimos que no nos pueden criticar, porque eso no es problema. Lo que pasa es que uno está en un puesto que es el primer lugar y uno piensa que las críticas no son parejas, pero eso no importa”, expresó.

Hernán Medford responde el por qué no hay autocrítica cuando se ve el equipo no anda bien

El entrenador reconoció que el equipo ha tenido un bajonazo y explicó que los partidos recientes debían servir para recuperar el nivel que habían mostrado anteriormente.

“Yo dije que habíamos ido en desnivel, lo acepté, y que estos dos partidos iban a servir para agarrar el nivel que tuvimos en un momento”, manifestó.

También aseguró que las críticas no se quedan fuera del camerino y que durante las reuniones y los entrenamientos el grupo analiza lo que está sucediendo.

LEA MÁS: Hernán Medford revela la jalada de orejas que le pegaron tras la malacrianza de la última conferencia

“Si ustedes estuvieran en las reuniones, entrenamientos, se dan cuenta de todas las críticas y regaños”, agregó.

Saprissa busca cerrar en el primer lugar

Medford reconoció que hay aspectos del rendimiento que deben cambiar y aseguró que los propios jugadores también hacen sus valoraciones sobre lo que ocurre en el equipo.

El técnico tiene claro que el objetivo es aprovechar los cinco partidos que les restan para mejorar los resultados y terminar en la primera posición.

“Lo importante en esto es autocriticarse dentro del equipo, no es que siempre estamos contentos con lo que ha pasado, los mismos jugadores se autocritican. Es una parte en que tienen razón. Vamos a tratar de que en estos cinco partidos cambie eso para terminar en primer lugar”, dijo.

Saprissa recibirá a Alajuelense en el Clásico Nacional

El próximo reto de los morados será ante Liga Deportiva Alajuelense, en una nueva edición del Clásico Nacional.

El encuentro se disputará este domingo 1 de noviembre, a las 4 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en Tibás.

El partido será una oportunidad para que el equipo de Medford busque mejorar su imagen ante su afición y dar un golpe de autoridad frente a su máximo rival.