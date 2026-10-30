El técnico del Motagua atacó durísimo a Washington Ortega y le hizo una grave acusación

Javier López, técnico del Motaguo, señaló con dureza a Washington Ortega. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

Javier López, técnico del Motagua de Honduras, salió muy molesto este jueves con el arquero de Alajuelense, Washington Ortega, a quien acusó de ser mal perdedor y de provocarlo luego del encuentro entre ambas escuadras.

El entrenador español afirmó que le molesta que cada vez que viene a jugar al Morera Soto, los futbolistas manudos se tomen de forma personal lo que dice antes de los juegos, cuando ni siquiera les ha faltado el respeto.

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El DT tuvo un cruce con Washi al final del juego, en el que se dijeron cosas. Al inicio de la conferencia de prensa que brindó, ese fue el primer tema que trató.

“El otro día hice un comentario muy clarito, creo que muy clarito, de que no me pesa venir a este estadio. Ayer dije que era un privilegio venir a este estadio. Así lo siento: es un privilegio venir a jugar una semifinal de Copa Centroamericana a este estadio, venir a jugar contra la Liga. Lo dije con el máximo respeto del mundo.

“No tiene que aparecer un jugador de ningún equipo después de ganar a decirme absolutamente nada y tomarse ese comentario como algo negativo. Hay que aprender a ganar y saber ganar. Es un privilegio venir a jugar aquí.

“Creo que quedó muy claro el día de ayer (miércoles) y ya estoy cansado de venir a jugar aquí y de este gestito de algún jugador de la Liga. Que aprendan a ganar, que sepan ganar. Creo que esta institución nos educa para eso y punto. Es bien simple”, tiró.

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López comparó la situación con la manera de ser de Óscar Ramírez, quien afirma que se comporta de la manera correcta en estos casos.

“Cuando acabó el partido quisimos darle un abrazo al profe Ramírez y desearle el mayor de los éxitos para la fase final. A mí no me pesa venir aquí una y cincuenta veces, ganar o perder, porque sé ganar y sé perder.

“Ya estoy cansado de que se acabe montando un tumulto ahí porque a un jugador de la Liga le molesta un comentario de este tipo”, agregó.