Pleito entre Washington Ortega y técnico del Motagua quedó reportado y esto podría pasar

Washington Ortega tuvo un encontronazo al final del partido ante Motagua. (John Durán/John Durán)

El partido entre Alajuelense y Motagua este jueves terminó caliente, al punto que cuando los equipos se dirigían a los vestuarios hubo discusiones y un fuerte careo entre algunas de sus figuras.

Uno de los involucrados fue el arquero Washington Ortega, quien tuvo una fuerte discusión con el técnico de los catrachos, Javier López, y algunos jugadores del Ciclón Azul, como llaman a los de Tegucigalpa.

Los visitantes se quejaron de que el charrúa les estaba diciendo cosas y haciendo señas, a lo que estos respondieron y llegaron a encararlo. Se quiso formar un conato de bronca que no pasó a más, todo frente a los comisarios de Concacaf.

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Concacaf tiene en su reporte el enfrentamiento entre Alajuelense y Motagua

Los comisarios de Concacaf en el juego confirmaron a La Teja que ellos presenciaron los hechos y que todo va incluido dentro de un reporte que hacen del partido, en el que señalan lo que presenciaron.

Les consultamos si este tipo de acciones podría generar sanciones de cara a la final de la Copa Centroamericana ante Cartaginés e indicaron que, si las hubiera, se comunicarán oportunamente, sin confirmar nada al respecto.

Los empujones iban y venían más allá de lo sucedido con el meta. Los de Motagua incluso se encararon con la seguridad del estadio y discutían con los manudos.

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Washington Ortega explicó qué pasó con el técnico de Motagua

En zona mixta, Ortega explicó qué fue lo sucedido en la situación, la cual dijo acabó allí, sin pasar a mayores.

“Hablé con él (López) de algunas cosas que habían pasado antes de jugarse y listo, pero nada de otro mundo realmente, él luego se fue y después se empujaron otros que nada que ver, porque yo ya estaba para dar la entrevista de TV”, comentó.

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