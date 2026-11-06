Saprissa denunció supuestos insultos contra Newton Williams tras su gol ante Herediano

Newton Williams asegura haber recibido insultos tras anotar su gol en Santa Bárbara. (Jose Cordero)

El fin de la sequía goleadora de Newton Williams con Saprissa fue acompañado por un hecho que encendió la polémica, el cual fue denunciado por el delantero.

Tras anotar este jueves a los 13 minutos ante el Herediano, al atacante panameño se le vio muy enojado, haciendo reclamos a una persona en medio de la celebración, a quien parecía decirle: “Repite lo que dijiste, repite lo que dijiste”.

El futbolista y sus compañeros acusaron que una persona que estaba al lado del marco que defendía Danny Carvajal habría dicho algo que enojó al canalero.

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Newton Williams confirmó que alguien le gritó algo

Tras el juego, La Teja le consultó a Williams qué pasó y este afirmó que hubo una situación que lo enojó mucho, pero sobre la que no quiso profundizar.

“Ya lo que pasó, es mejor dejar eso ahí porque no quiero hacer un problema más grande, el equipo de prensa se va a encargar de eso”, se limitó a decir.

Ante esa respuesta, le repreguntamos si entonces sucedió una situación, lo que reconoció.

“Sí, sí pasó algo, una persona me gritó algo, pero no quiero comentarlo, es parte de esto, él que me gritó sabe lo que dijo”, añadió.

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El enojo de Saprissa y la intervención de Unafut

Lo sucedido generó muchísima molestia en el Monstruo. Tras el gol, los futbolistas del Saprissa estaban muy enojados por lo que afirmó su compañero y lo denunciaron de inmediato a Patricio Altamirano, jefe de prensa del club.

El presunto señalado se trataría de un camarógrafo que estaba a un lado del marco florense. Por esto extendieron la situación a prensa; sin embargo, públicamente no trascendió la identidad del involucrado.

Altamirano reportó el caso a los comisarios de la Unafut, al igual que los jugadores. Durante el partido pudimos ver cómo Ariel Rodríguez, quien estaba en la banca, hizo que un comisario fuera a revisar y tomar acciones.

El comisario estaba a un lado de la banca morada y Ariel le señaló que, así como “a nosotros nos multan por cualquier cosa, vaya y haga su trabajo”, sin que quedara claro si querían sacar o no a la persona de su área, donde nadie se movió.

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Testigos aseguran que no escucharon ningún insulto

La Teja habló con tres personas que estaban en esa área, ninguna relacionada con los equipos, y todas nos aseguraron que no escucharon ningún insulto ni comentario contra Newton, pues se dio en una zona en la que estaban miembros de diversos medios.

Los testigos aseguran que, de un momento a otro, solo vieron a Newton enojado señalando a una persona y diciendo: “Repite lo que dijiste”, pero que ellos no vieron ni escucharon a nadie ofender al morado.

El hecho quedó reportado ante Unafut y posiblemente podría abrirse una investigación.