¿Estuvo bien expulsado el jugador de Herediano ante Saprissa?

La roja al joven Nick Bennette, con el marcador en contra para el Herediano, dejó un escenario ideal para Saprissa; sin embargo, ¿estuvo bien la roja?
Una barrida de Nick sobre Mariano Torres con la plancha arriba, cerca de los 40 minutos, hizo que el VAR entrara en escena y recomendará la expulsión. El analista de La Teja, Henry Bejarano, confirma que está bien la roja.
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“Es tarjeta roja por juego brusco grave, muy bien el VAR y mal Steven Madrigal, que lo tiene al frente y no toma ninguna decisión,” explicó.