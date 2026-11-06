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¿Estuvo bien expulsado el jugador de Herediano ante Saprissa?

Bejarano brindó su criterio tras la jugada polémica en el duelo entre Herediano y Saprissa

Por Henry Bejarano Matarrita

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La roja al joven Nick Bennette, con el marcador en contra para el Herediano, dejó un escenario ideal para Saprissa; sin embargo, ¿estuvo bien la roja?

05/11/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 14 del tenis reno de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.
Heredia juega con un hombre menos. (Jose Cordero)

Una barrida de Nick sobre Mariano Torres con la plancha arriba, cerca de los 40 minutos, hizo que el VAR entrara en escena y recomendará la expulsión. El analista de La Teja, Henry Bejarano, confirma que está bien la roja.

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“Es tarjeta roja por juego brusco grave, muy bien el VAR y mal Steven Madrigal, que lo tiene al frente y no toma ninguna decisión,” explicó.

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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.