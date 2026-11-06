Saprissa deja en banca a una de sus mayores figuras para el vital partido contra Herediano

Esta noche se juega mucho en el estadio Carlos Alvarado entre Herediano y Saprissa, ya que los morados llegan pensando en la cima y la clasificación, mientras que los florenses tratan de evitar una eliminación prematura.

Hernán Medford ha recibido muchas críticas y sigue con bajas importantes, por lo que saldrá con Madriz en el arco, Gerald Taylor, Josephn Mora, Fidel Escobar, Douglas Sequiera, Alberth Barahona, Ariel González, Mariano Torres, Gerson Torres, Ariel Soto y Newton Williams.

Saprissa sorprendió dejando a una figura como Paradela en la banca.

Mucho en juego esta noche en Heredia. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez)

Por su parte, el Herediano lanzó lo mejor que tiene para evitar ser eliminado frente a un rival histórico como lo es el Saprissa.

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Dany Carvajal en el arco, Haxzel Quirós, Everardo Rubio, Darryl Araya, Eduardo Juárez, Nick Bennette, Adner Hudson, Getsel Montes, Luis Ronaldo Araya, Allan Cruz y Elías Aguilar.