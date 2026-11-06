Cartaginés hizo un mal negocio en San Carlos que celebra Sporting, nuevo líder en solitario

Cartaginés no pudo mantenerse en lo más alto de la tabla luego de empatar a un gol ante el Inter, en un duelo pasado por agua que tenían toda la obligación de ganar luego de la victoria de Sporting.

Por momentos se pensó que, tras ver tanta lluvia y hasta charcos en el terreno de juego, el inicio del partido podría verse afectado, pero el único que tuvo un efecto negativo fue un equipo brumoso completamente desconectado y perdido.

La mejenga estuvo pasada por agua. (Inter San Carlos/Cortesía)

A los 10 minutos, fue Erick Torres el encargado de perforar el arco defendido por Kevin Briceño luego de un remate cruzado pegado al vertical, dándole una presión añadida a los blanquiazules de cara a su lucha por el liderato del torneo.

Las malas noticias incrementaron para Amarini Villatoro y compañía, ya que su estrella, Joaquín Alonso Hernández, vio la amarilla y acumula cuatro, por lo que en caso de ver otra el domingo contra Escorpiones, no podrá estar en el partido ante Alajuelense en el Alejandro Morera Soto.

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Cartago no encontraba la luz y fue el Inter quien, en pies de Sebastián Castro, al 34, después de un gran remate de media distancia, generó el susto de que cayera una segunda anotación, pero se quedó en nada.

Cayó otro golpe para los brumosos

Una fuerte falta de Carlos Barahona en los minutos finales de la primera parte le costó la amarilla; al igual que Joaquín Alonso, acumula cuatro y, si juega contra los belemitas y acaba recibiendo otra, se pierde el duelo en Alajuela. No obstante, en caso de que no pase esto, se tendrá que cuidar de cara a las semifinales, ya que las amonestaciones se limpian hasta la segunda fase.

El Cubo vacunó a Cartaginés. (Prensa Inter/Prensa InterInte)

Para el complemento se mantuvo la lluvia y llegaron los cambios para los de Villatoro, que no encontraban la luz, hasta que el VAR entró en escena y, tras una mano en el área de los Tafas, se le pitó un penal para Cartago para que el Tepa González colocara el 1-1 al 78.

Douglas López estuvo a nada de darle la victoria a los visitantes, sin embargo Aarón Cruz con un tapadón al 84, lo impidió. El resultado se celebró en Grecia, ya que, oficialmente, Sporting es el nuevo líder en solitario a falta de tres jornadas.