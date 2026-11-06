Futuro de Randy Vega en Inter San Carlos genera dudas: esto dice Yosimar Arias

Un jugador del Inter San Carlos perdió regularidad en las últimas fechas y su presente en el equipo alajuelense es todo un misterio.

Se trata de Randy Vega, quien se vinculó a los tafas en setiembre del año pasado, cuando el equipo estaba en la Liga de Ascenso.

A Vega le resta un año de contrato y de acuerdo con Yosimar Arias, gerente deportivo del equipo, hay equipos que han estado comunicándose con el jugador, interesados en sus servicios.

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Randy Vega no ha sido tomado en cuenta por Douglas Sequeira, en los últimos juegos del Inter San Carlos. Foto: prensa ISC. (Inter San Carlos/Inter San Carlos)

Con contrato

Arias habló sobre la actualidad del extremo:

“Randy tiene contrato, está en el equipo, pero ha estado en la banca. Si ha quedado fuera de convocatoria para algunos partidos, es por decisión técnica (Douglas Sequeira).

“Sí, ha habido un interés de otro equipos por él, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que juegue o no”, comentó el dirigente.

Randy suma 831 minutos y un gol, de acuerdo con la Unafut y si algún club lo desea para el Clausura 2026 tendría que ser a modo de préstamo, según Arias.

“Ahorita nos estamos enfocados en terminar el torneo de la mejor manera, numéricamente tenemos posibilidades, así que seguiremos trabajando”, recalcó.