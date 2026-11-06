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Hernán Medford mostró una versión muy distinta tras vencer a Herediano

Saprissa superó al Team, se metió en la lucha por el liderato y eso hizo que Medford saliera a la conferencia con mucha paz

Por Eduardo Rodríguez

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Una de las versiones más tranquilas de Hernán Medford fue la que se vio en la conferencia de prensa luego de la victoria de 2-0 de Saprissa en el Carlos Alvarado.

El Monstruo nunca le había ganado a Herediano en Santa Bárbara y lo logró con el Pelícano este jueves, algo muy importante para mantener el pulso por la cima, sumado a acabar el maleficio en dicho escenario.

05/11/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 14 del tenis reno de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.
Medford recuperó la sonrisa tras vencer a Heredia. (Jose Cordero/José Cordero)

“Se hizo buen fútbol y sacamos la victoria con méritos, felicito a los muchachos, ganamos en una cancha en donde nunca lo habíamos hecho, eso emocionalmente nos ayuda para este cierre de campeonato”, expresó Hernán luego del triunfo.

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El mismo Medford sabe que necesita que Alajuela le saque puntos a Sporting el sábado para poder depender de ellos en la lucha por el primer puesto.

“Sabemos que para llegar al liderato dependemos de otros resultados, pero vamos a luchar hasta el final; tenemos que enfocarnos en ganar los tres partidos que nos quedan”, mencionó un Pelícano con una calma y paz que hace rato no se le notaba.

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Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis