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El Deportivo Saprissa informó de un serio problema a horas del juego contra Herediano

Saprissa jugará contra Herediano, este jueves, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado

Por Yenci Aguilar Arroyo

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El Deportivo Saprissa informó de un serio problema, a horas del juego contra Herediano.

Este jueves, los morados dieron a conocer la suspensión temporal de su servicio de boletería digital, debido a problemas técnicos sufridos por su proveedor el pasado fin de semana.

“Ante esta situación, y como medida preventiva, la institución habilitará la venta física de entradas en las boleterías del estadio para los partidos de femenino (Saprissa vs Carrillo, viernes 6 de noviembre a las 7 p.m.) y masculino (Saprissa vs Puntarenas FC, domingo 8 de noviembre a las 8 p.m.).

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Saprissa vs Herediano
El juego entre Herediano y Saprissa será este jueves, a las 8 p.m. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez)

“Con el propósito de garantizar el ingreso seguro de todos sus aficionados, el club enviará su respectiva entrada a cada uno de sus abonados dueños de localidades vía correo electrónico, durante el día viernes 6 de noviembre”.

Los horarios

Las boleterías de la Cueva funcionarán en el siguiente horario:

  • Jueves: de 12 m.d. a 6 p.m.
  • Viernes y sábado: de 9 a.m. a 6 p.m.
  • Domingo: de 9 a.m. a 4:30 p.m.

Para cualquier consulta o información adicional, puede comunicarse al correo electrónico atencionalcliente@boleteriamorada.com.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.