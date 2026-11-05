El Deportivo Saprissa informó de un serio problema, a horas del juego contra Herediano.

Este jueves, los morados dieron a conocer la suspensión temporal de su servicio de boletería digital, debido a problemas técnicos sufridos por su proveedor el pasado fin de semana.

“Ante esta situación, y como medida preventiva, la institución habilitará la venta física de entradas en las boleterías del estadio para los partidos de femenino (Saprissa vs Carrillo, viernes 6 de noviembre a las 7 p.m.) y masculino (Saprissa vs Puntarenas FC, domingo 8 de noviembre a las 8 p.m.).

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El juego entre Herediano y Saprissa será este jueves, a las 8 p.m. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez)

“Con el propósito de garantizar el ingreso seguro de todos sus aficionados, el club enviará su respectiva entrada a cada uno de sus abonados dueños de localidades vía correo electrónico, durante el día viernes 6 de noviembre”.

Los horarios

Las boleterías de la Cueva funcionarán en el siguiente horario:

Jueves: de 12 m.d. a 6 p.m.

Viernes y sábado: de 9 a.m. a 6 p.m.

Domingo: de 9 a.m. a 4:30 p.m.

Para cualquier consulta o información adicional, puede comunicarse al correo electrónico atencionalcliente@boleteriamorada.com.