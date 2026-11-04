El primer lugar está en la mira y Medford explicó por qué no quiere dejarlo escapar

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, hizo una valoración del liderato del torneo nacional y dijo por qué es importante cerrar la primera fase en el primer lugar.

Dio las declaraciones previo al juego contra Herediano, que será este jueves a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado.

“Siempre es una ventaja quedar líder, no lo vamos a minimizar, tenemos una final más, no quiere decir que la va a ganar.”

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Hernán Medford habló de la importancia del liderato en el campeonato nacional. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Todavía falta el cierre, será bueno, faltan puntos, nadie tiene un puesto asegurado entre los cuatro y eso será interesante en las últimas jornadas del campeonato”, dijo.

¿Recuperados?

En este momento, los morados tienen una importante cantidad de jugadores lesionados y al respecto, Medford aseguró que uno de ellos podría volver para el juego, que será en Santa Bárbara.

“De siete u ocho que tenemos (lesionados), podría ser uno, pero casi ninguno, tal vez no para iniciar, pero quizás para estar en la banca”, comentó.

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¿Qué tienen las segundas partes para el Deportivo Saprissa, que son el momento en que hacen goles?

“Deberíamos tener un buen promedio desde el inicio por lo que provocamos, nos ha costado ser contundentes, la definición, pero tenemos que mejorar el promedio.

El juego entre Herediano y Saprissa será el jueves, a las 8 p.m. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez)

“No importa si en el primero o segundo tiempo anotamos, los importante es mejorar el promedio de lo que producimos y que se reflejen en goles”, comentó.

Los morados tienen una importante deuda en el Carlos Alvarado. En los últimos juegos disputados en territorio herediano, los florenses han sido contundentes y han registrado 7 victorias y un empate desde enero de 2024.

“No sé, qué podré decirte, lo que tengo es un partido con Saprissa, la historia atrás no es cosa mía, pero eso es en lo que uno menos piensa, uno piensa en la actualidad, eso es mañana (jueves)”, comentó.

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Medford también habló de Jafet Soto, al que afirma conoce muy bien, pero al que ha enfrentado pocas veces.

“Es una persona que sabe de fútbol, sabemos que van a buscar el partido tomando en cuenta que podría ser la última oportunidad para ellos, numéricamente hablando y una oportunidad para nosotros para acercarnos al liderato, será un partido entre Heredia y Saprissa son buenos, abiertos”, afirmó.