Herediano tiene varias razones de peso, más allá de los tres puntos, para vencer a Saprissa este jueves

Herediano quiere celebrar una vez más ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herediano y Saprissa disputarán el choque más picante de la fecha 15 este jueves a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, en el que estará en juego algo más que una rivalidad de muchas décadas.

El encuentro tiene varios detalles que van más allá de la cancha. Los morados no se pueden dar el lujo de perder si quieren continuar en la lucha por el primer lugar y evitar complicar su clasificación a las semifinales.

En el bando florense, las cosas podrían verse desde un punto de vista más emocional y no tanto por el impacto en la tabla, dado que, en general, se reconoce que su clasificación hasta este punto suena casi como un sueño.

Los rojiamarillos tienen 14 puntos en el octavo puesto, a nueve del cuarto lugar, Alajuelense, con 23, y a 11 del tercero, Saprissa, con 12 unidades por disputarse, contando el partido de este jueves, por lo que con una derrota este jueves contra el Monstruo ya quedarían matemáticamente fuera del torneo.

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Herediano quiere defender su orgullo ante Saprissa

Saprissa nunca ha celebrado un triunfo en el Rosabalito. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Entre las cosas que quisieran evitar en el Team está no darles ese gusto a los morados, porque significaría, además, que se rompería la racha de los tibaseños, que nunca han triunfado en el Rosabalito.

Ante ese panorama, pese a que es casi un hecho que el campeón nacional no podrá entrar en semifinales, ¿no sería, al menos, darse el gusto de pasearse en uno de sus máximos rivales y dejarlo sin el primer lugar un premio de consuelo?

En la calle, podría ser el deseo y la opinión de muchos, aunque algunos florenses que consultamos van más por el lado del orgullo que el club debe demostrar que por el de simplemente hacer daño a otros.

“El partido contra Saprissa es orgullo, es seguirles diciendo que en la peor temporada en mucho tiempo tampoco nos ganaron en Santa Bárbara, es decirles: podemos estar mal, eliminados, con un ábaco, pero acá ustedes no vienen a ganar”, comentó el periodista Fabián Zumbado.

Para el comunicador, que hoy trabaja lejos del periodismo deportivo y solo da sus opiniones en redes sociales, demostrar orgullo y defender la casta en estos juegos es mucho más importante que solo salir “a hacerle el daño a Saprissa”.

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Este jueves medio país será florense

Zumbado, además, les mandó un mensaje a los aficionados de otros equipos que van a apoyar a los florenses por pura conveniencia.

“Ya ese tema de la vibra de otros no me interesa, no los quiero, los heredianos somos los que somos y estamos los que estamos, pero evidentemente no lo van a hacer por apoyar a Heredia, sino porque quieren que Saprissa pierda y eso como herediano a mí me preocupa poco o nada.

“Como herediano yo lo que quiero es que mi equipo demuestre ese corazón que tiene que demostrar, que durante el campeonato quedó en deuda”, dijo.

Fabián Zumbado es claro sobre qué representa para él el partido ante Saprissa. (Cortesía)

Otro de sus aficionados famosos, Enrico Villegas, también afirmó que ganarle al Monstruo va más por orgullo que por hacerle daño al rival.

“Yo no creo que el Herediano debería ganar para hacer el daño, sino que debe ganar por el orgullo, pero el campeonato no ha terminado. Si bien es cierto que la clasificación no se va a alcanzar, tiene que tener ese orgullo de salir a la cancha a ganar siempre, como se exige.

“Los jugadores tienen que ser profesionales y salir a hacer su trabajo. Yo no creo que la motivación sea arruinarle a Saprissa algo, sino sentirse orgullosos de cumplir el trabajo por el que se les paga. Lo de Saprissa sería un daño colateral, porque el verdadero objetivo es ganar para demostrar que lo que pasó este torneo no representa la valía que tiene el equipo”, destacó.

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Isaac Lobo advierte que varios jugadores de Herediano se juegan su futuro

Por su parte, Isaac Lobo, otro comunicador florense, reconoció que el partido tiene ese picante; sin embargo, le mandó un mensaje a los jugadores para que se pellizquen, pues muchos podrían estarse jugando la chamba.

“Este partido puede mostrar eso, el Team tiene que hacer una limpia, hay muchos jugadores que llegaron y no dieron la talla, no hicieron goles, no tienen ni asistencias, una lista grande. Algunos se están jugando la permanencia y, sobre todo, están con el jefe, tienen que demostrar quién quiere pelear hasta el último minuto”, añadió.

Lobo es de los que creen que la rivalidad tan fuerte con Saprissa siempre se juega algo por sí sola.

“Hay cosas que se juegan y entonces pesa mucho el orgullo, uno es perder el invicto del Team contra Saprissa en el Rosabalito y que Saprissa no nos elimine, por eso creo que será como un partido aparte, como una final”.

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Sea por los motivos que sean, se reconozcan o no, no cabe duda de que este jueves en Santa Bárbara se juegan más que tres puntos.