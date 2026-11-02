Deportes

Herediano tendrá una baja muy sensible de cara al juego contra Saprissa

El juego entre Herediano y Saprissa será este jueves 5 de noviembre, a las 8 p.m., en el estadio Carlos Alvarado

Por Yenci Aguilar Arroyo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

El Club Sport Herediano tendrá una baja muy sensible, de cara al juego contra Saprissa, que será este jueves, a las 8 p.m.

Los florenses, que se juegan el todo por la clasificación a la siguiente fase perderán a uno de sus jugadores claves en la defensa, para el Clásico del buen fútbol.

El partido será en el estadio Carlos Alvarado.

LEA MÁS: Luis Paradela lanza mensaje de paciencia tras perder el liderato y antes de visitar al Herediano

Partido entre Alajuelense y Herediano se por la jornada 11 del Torneo de Apertura 2026.
El jugador Kenyer Brown se perderá el juego contra Saprissa por acumulación de amarillas. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por amarillas

Este lunes, el Tribunal Disciplinario reveló que un jugador florense quedará fuera de este duelo, por acumulación de amarillas.

“Sancionar al jugador Keyner Brown Blackwood con un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 de conformidad con el artículo 35 al ser la primera vez en el torneo que ha sido amonestado con tarjeta amarilla por quinta vez dentro del mismo torneo".

Si el Team pierde ante el Monstruo en Santa Bárbara y los erizos sacan al menos un empate ante Sporting FC, ya será matemáticamente imposible para los florenses alcanzarlos, pues los manudos les sacarían diez puntos con apenas nueve en disputa.

LEA MÁS: Esta es la figura que recupera Saprissa de cara a su dura visita ante Herediano

Saprissa vs Herediano
El juego entre Herediano y Saprissa será el jueves, a las 8 p.m. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaHerediano
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.