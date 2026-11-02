El Club Sport Herediano tendrá una baja muy sensible, de cara al juego contra Saprissa, que será este jueves, a las 8 p.m.

Los florenses, que se juegan el todo por la clasificación a la siguiente fase perderán a uno de sus jugadores claves en la defensa, para el Clásico del buen fútbol.

El partido será en el estadio Carlos Alvarado.

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El jugador Kenyer Brown se perderá el juego contra Saprissa por acumulación de amarillas. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por amarillas

Este lunes, el Tribunal Disciplinario reveló que un jugador florense quedará fuera de este duelo, por acumulación de amarillas.

“Sancionar al jugador Keyner Brown Blackwood con un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 de conformidad con el artículo 35 al ser la primera vez en el torneo que ha sido amonestado con tarjeta amarilla por quinta vez dentro del mismo torneo".

Si el Team pierde ante el Monstruo en Santa Bárbara y los erizos sacan al menos un empate ante Sporting FC, ya será matemáticamente imposible para los florenses alcanzarlos, pues los manudos les sacarían diez puntos con apenas nueve en disputa.

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