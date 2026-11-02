Esta es la figura que recupera Saprissa de cara a su dura visita ante Herediano

Saprissa tendrá una dura visita al Herediano este jueves, en medio de una plaga importante de bajas; no obstante, para el duelo en el Carlos Alvarado, los tibaseños recuperan a una de sus figuras más importantes.

Se trata de Gerson Torres, quien fue expulsado por roja directa en la derrota de los saprissistas en el Fello Meza y fue suspendido por dos partidos, castigo que ya cumplió luego de la visita del Monstruo a San Carlos y en el clásico nacional contra Liga Deportiva Alajuelense.

Gerson salió expulsado ante Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el caso de Kendall Waston, la institución no profundizó en la lesión que tenía el defensor, solo que era algo en su rodilla.

De Sebastián Acuña se dijo sobre un esguince de rodilla, pero no se especificó la gravedad de la lesión.

Respecto a Orlando Sinclair, el club explicó que presenta una molestia muscular; por ende, tampoco se conoce la gravedad de la molestia del goleador.

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Lo mismo pasa con Pablo Arboine, que se lesionó ante Luis Ángel Firpo, pero no se conoce el alcance de la lesión que tuvo el defensor.

Estas son las bajas más llamativas del Monstruo de cara al crucial juego contra Heredia en Santa Bárbara, en el que se juega gran parte de sus aspiraciones al primer puesto.