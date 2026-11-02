¿Saprissa podría eliminar a Herediano del torneo este jueves? Así está la combinación de resultados

Saprissa podría darle el tiro de gracia al Herediano el jueves. (Jonathan Jimenez Flores/jonathan Jimenez)

Herediano está caminando al borde del precipicio y su situación es tan complicada que el próximo jueves, en el encuentro ante Saprissa, podría despedirse del Apertura 2026, según la combinación de resultados.

Los florenses cerraron la fecha 14 en el octavo lugar con 14 puntos, a nueve del cuarto lugar, Alajuelense, el cual tiene 23 unidades y con solo 12 puntos en disputa, el campeón nacional podría quedar eliminado.

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¿Qué necesita Herediano para no quedar eliminado ante Saprissa?

Si el Team pierde ante el Monstruo en Santa Bárbara y los erizos sacan al menos un empate ante Sporting FC, ya será matemáticamente imposible para los florenses alcanzarlos, pues los manudos les sacarían diez puntos con apenas nueve en disputa.

La situación genera más morbo aún al ser los morados los que podrían vestirse de verdugos, quienes llegarían a ese partido exigidos también por la lucha por el primer lugar, por lo que tampoco se podrán relajar.

Saprissa podría eliminar a Herediano en una cancha donde nunca ha ganado

Además estaríamos viendo una cita con la historia, pues desde que los rojiamarillos juegan en Santa Bárbara, los tibaseños nunca han ganado en esa cancha, por lo que además de romper una mala racha, se llevarían la vida de los florenses.

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Keyner Brown reconoció la complicada situación de Herediano

Keyner Brown, uno de los líderes y capitanes rojiamarillos, se sinceró tras la derrota del sábado ante Sporting FC y reconoció que la situación del equipo es muy complicada y casi que depende de un milagro.

“Sabemos que es complicado, hay que ser honestos, la situación es muy complicada porque regalamos una primera vuelta y que no teníamos margen de error en esta. Este sábado hicimos un buen partido, pero no nos alcanzó y duele porque el equipo viene haciendo un gran esfuerzo, pero no se ha logrado el objetivo”, indicó a Fox.