Wálter Centeno, técnico de San Carlos volvió a hablar de Bryan Ruiz. (Foto: Germán Méndez, prensa SC. /Foto: Germán Méndez, prensa SC.)

Wálter Centeno volvió a hablar de Bryan Ruiz tras sus declaraciones en las que señaló al seleccionador de Costa Rica al acusarle de hacerle favores a Alajuelense convocando jugadores a la Tricolor.

En esta ocasión el Paté dio una entrevista al periodista Anthony Porras para su canal de YouTube, en el espacio “En Vivo con La Pitón”, y volvió a tocar el nombre de su excompañero en la Sele.

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Wálter Centeno reveló cómo quedó su relación con Bryan Ruiz

En esta ocasión el reportero le consultó directamente cómo terminó con Bryan tras las críticas que le realizó.

“Ahhh sí, nos llamamos, no hay ningún problema, más bien se hizo mucho alboroto de eso. Como venden con uno, voy a cobrarle a todos los periodistas. Yo no puedo decir ni C porque ya dicen D, H y todo.

“La verdad es que se malinterpretó lo que dije, lo que le dije a Bryan es que había que ser congruente con lo que dice. Me pareció que (José David) Vega había hecho los méritos, pero al final, no me metí en la parte futbolística ni táctica ni nada, fue meramente lo de mi portero”, comentó.

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El consejo de Paté Centeno al seleccionador de Costa Rica

Centeno aseguró que respeta las decisiones y pensamientos de Ruiz como seleccionador, que en ningún momento lo irrespetó, además de que le mandó otro consejo.

“Yo no le falté el respeto como se quiso dar a entender en la prensa que le pone muchas cositas como siempre. Ellos hacen su trabajo, yo los entiendo, pero también deben de minimizar esas cosas, pues hay otras mucho más importantes”.

“Él debe trabajar fuerte en la Selección, es el responsable y el elegido. Hay que dejarlo. Yo solo vi la opción de un portero que había sido muy regular en nuestro equipo y que se fijen también en los demás equipos, que no solo los grandes pueden llevar seleccionados. Costa Rica debe dar un vuelco a eso”, dijo.

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Wálter Centeno pide más atención a los jugadores de otros equipos

Paté afirmó que en otras épocas, cuando había grandes nombres en Alajuelense y Saprissa, junto a los legionarios, no había mucha cabida en la Selección, pero que ahora el asunto cambió.

“Ahora todos los equipos se preparan, tienen buenos jugadores, Cartago, Sporting, Puntarenas tiene buenos jugadores seleccionables, tal vez el medio no es tan amplio como era antes. Tiene que haber una mayor evaluación de todos los jugadores. Hay que hacer un llamado en el buen sentido, que uno puede decir con todo respeto, me parece tal cosa y no hay ningún problema”, finalizó.

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